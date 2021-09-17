Назвали росіянкою: легендарна шахматистка подала до суду на Netflix 

Радянський і грузинський гросмейстер Нона Гапріндашвілі, чиє ім'я згадується в серіалі "Ферзевий гамбіт" подала до суду на Netflix на суму $5 млн. Вона звинувачує студію в сексизмі і тому, що вони назвали її росіянкою.

Так, в останньому епізоді міні-серіалу Netflix "Ферзевий гамбіт" ("Quuen’s Gambit") на шахістку посилається шаховий коментатор, який каже про Бет Хармон: "Єдине, що в ній незвичного, це її стать. Але Росію і цим не здивуєш. Є Нона Гапріндашвілі, але вона чемпіонка світу серед жінок і з чоловіками ніколи не змагалася".

Серіал Ферзевий гамбіт (Netflix)

Зокрема, 80-річна Гапріндашвілі заявляє, що цей коментар виставляє її в хибному світлі.

"Твердження про те, що Гапріндашвілі "з чоловіками ніколи не змагалася", є явно хибним, а також грубо сексистським і принизливим", – заявила вона.

Також вона заявляє, що до 1968 року, про який розповідається в останньому епізоді, вона зіграла як мінімум проти 59 шахістів-чоловіків, в тому числі 10 гросмейстерів.

"Netflix нахабно і свідомо збрехав про досягнення Гапріндашвілі з дешевою і цинічною метою "роздути драму", створивши враження, ніби його вигадана героїня зуміла зробити те, чого не зробила жодна інша жінка, включаючи Гапріндашвілі", – йдеться в позові до суду.

Нона Гапріндашвілі (wikipedia)

Шахістка заявила, що Netflix міг використати вигадане ім'я, тому Гапріндашвілі вимагає не менше $5 млн в якості компенсації фактичних збитків плюс ще штрафні санкції. Вона також хоче, щоб суд зобов’язав Netflix вирізати заяву про те, що вона ніколи не грала проти чоловіків. Важливо, що Netflix образив її ще більше, коли назвав російської шахісткою.

Представники Netflix прокоментували позов.

"Netflix виключно поважає пані Гапріндашвілі і її блискучу кар'єру, але ми вважаємо, що це твердження не має підстав, і будемо захищатися", - сказано у заяві студії.

Нона Гапріндашвілі (Reuters/Irakli Gedenidze)