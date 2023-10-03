Назара Грабара бросила жена. Он рассказал, как чувствуют себя военные в такие моменты

Как военные чувствуют себя после развода на фронте

Развод всегда болезненный, поскольку он касается сердца и души. Даже если он спокойный, обоим трудно смириться с тем, что человека, которого он любил годами, больше не будет рядом.

За последние полтора года количество разводов в Украине не уменьшилось. И это подтверждает Назар Грабар, который и сам разошелся с любимой после 6 лет вместе.

В интервью с Алиной Шаманской мужчина затронул очень актуальную тему - развод военных. Назар высказал много мыслей и фактов, которые являются действительностью и от которых, к сожалению, не уйти.

Назар Грабар (фото: (фото: instagram.com/nazargrabar)

На вопрос Алины, не убивает ли мужчину развод, когда он на фронте, Назар дал такой ответ:

"Это не прям сильно волнует мужчину, который на передке. Потому что когда ты там, ты думаешь только как выжить самому. Все в силу пережитых эмоций. Когда я был там и когда я увидел, что, например, еще две недели назад мы с этим парнем учились на полигоне, он был твой кент, а сегодня ты загружаешь его мертвое тело в пикап с позиции. И твое мышление настолько перенастраивается на то, что завтра можешь быть им ты, потому что вы одинаковые, и ты не железный, от тебя не выскакивают пули. И ты начинаешь воспринимать все по-другому", рассказал Назар.

Назар отметил, что он уже говорил в другом интервью у Анатолия Анатолича о том, что ему было тяжело возвращаться из передка, потому что морально он себя похоронил. Но те же военные писали ему, что так нельзя и должна быть причина, чтобы вернуться. Но по словам Назара, ты не сдаешься, смерть - это просто вариант.

Назар Грабар (фото: (фото: instagram.com/nazargrabar)

И он сам пережил процесс развода во время войны, правда, к моменту полномасштабного вторжения Назар уже разошелся со своей экс-женой. Поэтому Грабар точно знает, о чем говорит.

Главные причины разводов военных с женами

"Также люди разводятся, потому что, между вами становится пропасть, огромная. Не каждая женщина найдет в себе силы пройти через это вместе с ним. Потому что вы начинаете жить в совершенно других мирах. Люди, живущие в Киеве, не понимают мужчин, которые возвращаются с передовой. 500 километров, хотя на Киев также прилетают ракеты, даже они уже друг друга не понимают, а что можно сказать, о тех людях, которые уехали в Европу. Там в Польше концерт The Weekends, все ходят, всы радуются, нет никаких ракет, нет войны. И вот насколько в разных мирах вы живете, а потом вам очень трудно коммуницировать, потому что у вас полное непонимание. Вот это самое первое - это разбежность в мышлении", - ответил Назар.

Назар Грабар (фото: (фото: instagram.com/nazargrabar)