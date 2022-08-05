Назад в СРСР: у Росії знову відкриють "Берізки" для обраних

Європейські компанії, фірмові магазини та найбільші бренди масово залишають Росію. Ввезення багатьох товарів тепер під санкціями, а ціни злетіли просто до космічних рівнів.

І тут російський уряд придумав черговий хід - відкрити магазини безмитної торгівлі для обраних. Тобто, отоварюватися там зможуть тільки дипломати, чиновники, консули, співробітники міжнародних організацій та їх сім'ї.

Поки планується відкрити два таких магазини - в Москві й Санкт-Петербурзі. Працювати вони будуть в режимі duty-free. Продавати там будуть алкоголь, тютюн, парфумерію, косметику, ювелірні прикраси, смартфони, годинники та кондитерські товари.

Повідомляється, що ці торгові точки дадуть можливість дипломатам купувати вільно товари, які не можна ввезти в Росію або там купити.

Покупки можна буде здійснювати тільки в роздріб і при пред'явленні документів, які підтверджують службове становище та акредитацію в МЗС Росії. Платити можна буде в будь-якій валюті - рублі, долари і євро.

У чеках можуть вказувати дані про покупця, і вся інформація, в тому числі й перелік купленого буде регулярно надходити в МЗС.

У російських ЗМІ цілком прямо пишуть, що магазини будуть для обраних і недоступні для більшості росіян.

Як будуть туди потрапляти товари з-за кордону, які явно знаходяться під санкціями - неважко здогадатися..

Раніше вже були такі магазини

Саме феєричне в цьому те, що раніше вже були подібні магазини. При СРСР вони називалися "Берізка" і доступ туди був тільки для обраних.

Їх створили в 1961 році, і вони були у всіх великих містах СРСР. Існування цих магазинів для привілейованих офіційно заперечувалося, хоча магазини успішно працювали багато років. У телефонній книзі стояли адреси цих магазинів з позначкою - "населення не обслуговується".

Такі магазини розміщували на непримітних вулицях, без вітрин і вивісок - щоб не привертати увагу громадян.

Там можна було купити американські джинси за 120-180 рублів, японські магнітофони за 1000-1500 рублів або італійські чоботи. На покупки видавалися сертифікати, а потім чеки. Всі товари в "Берізці" були імпортні, і там можна було купити практично все - від французької косметики до автомобіля.

Фото: магазини "Берізка" були тільки для обраних

Старожили кажуть, що там продавали навіть заборонену літературу, в тому числі й російських письменників. Покупки в "Берізках" могли робити дипломати, чиновники, співробітники посольств, артисти та навіть дисиденти. Валюта - практично будь-яка.

Ціни в "Берізках" були сильно завищені - імпортні речі там продавали в три рази, а часом і в п'ять разів дорожче їх реальної вартості. Але виїхати за кордон в ті часи з СРСР могли одиниці.

Наприкінці 1980-х радянська влада скасувала заборону на купівлю-продаж валюти й існування валютних магазинів стало безглуздим. Магазини почали закриватися по всіх містах СРСР, а ще через пару років СРСР і сам перестав існувати.

Але Росія наполегливо рухається в бік минулого на всіх швидкостях і починає відроджувати саме те, за що основна частина населення не любила радянську владу.