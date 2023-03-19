Самые жесткие знаки Зодиака среди женщин: будьте осторожны с этой троицей!

Рак

Да, вы правильно прочитали! Вообще девушки знака Рак считаются эталоном нежности и женственности. Представить их в образе злобных и жестоких женщин невероятно трудно. Однако веселые и беззаботные представительницы данного знака отличаются невероятной вспыльчивостью.

Достаточно одного "кривого" слова, чтобы женщина-Рак вспыхнула, как спичка, и успокоить ее будет совсем непросто. Помимо вспыльчивости девушки этого знака умеют "раздуть из мухи слона" - Раки очень обидчивы.

Мужчины, знающие об этой особенности девушек-Раков, могут настраиваться на то, что прощение придется вымаливать неделями и месяцами, причем на коленях.

Правда, обидчивость их - детская и наивная, а потому даже если женщина-Рак решит отомстить, месть ее не будет кровожадной. Она не причинит серьезного вреда вам, и не усложнит свою жизнь.

Овен

Они - приятны в общении, веселы и жизнерадостны. Но Овны в секунду превращаются в тиранов и агрессоров. Они очаровательны и дружелюбны, однако лишь до того момента, пока не сталкиваются с проблемой.

Откажите такой женщине в просьбе, начните противоречить ей, доказывать, что именно вы в доме хозяин, а еще лучше, заявите ей в лицо о расставании и увидите, какой агрессивной может быть эта женщина.

Зашкаливающая ярость, в которую впадает представительница знака Овен, может привести к плачевным последствиям. Поэтому отказывать ей и вообще разговаривать с ней в категорическом тоне, себе дороже. Такие моменты нужно готовить, сглаживая "острые углы" и обязательно предлагая адекватную альтернативу.

Скорпион

Женщина-Скорпион - это самая настоящая ловушка. Она невероятно привлекательна, но попав под ее волшебство, вы оказываетесь не в мягких и пушистых лапках, а в настоящих клещах!

Скорпионы - серьезные противники и злейшие враги, а потому, пойдя против такой дамы, будьте готовы, что она не отступит, пока не уничтожит вас и вволю не попрыгает на ваших костях.

Представительницы данного знака не знают полумер. Они либо любят всем сердцем, либо ненавидят всей душой. Это доминирующий знак, а значит ваша вторая половинка всегда будет лидером в семье.

Живя с такой женщиной, вы вынуждены будете согласовывать с ней все свои решения, и ставить ее в известность о своем местонахождении. Беспредел эта женщина не потерпит, обязательно найдя способ деликатно, но достаточно жестко поставить своего мужчину в удобные ей рамки.