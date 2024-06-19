Самая загадочная авиакатастрофа за последние 10 лет: появились данные об исчезновении малайзийского Boeing

С момента крушения с малоазиатским самолетом прошло почти 10 лет. Было предпринято множество попыток понять, что же произошло с пассажирами рейса МН370.

По словам исследователей, тайна утраченного рейса МН370 вскоре может быть раскрыта, поскольку найден сигнал, который может привести к месту последнего покоя самолета. Подводные микрофоны, также известные как гидрофоны, уловили сигнал примерно в то же время, когда, вероятно, разбился малайзийский самолет.

Исследователи из Кардиффа обнаружили очень короткий сигнал на 6 секунд. Сейчас исследователям нужны дополнительные тесты, чтобы определить, могут ли звуки, записанные микрофонами, привести к месту падения самолета.

Отправной точкой для исследователей стало предположение, что 200-тонный самолет высвободит столько же кинетической энергии, сколько небольшое землетрясение, если оно упадет со скоростью 200 метров в секунду.

Эта кинетическая энергия была бы достаточно велика, чтобы ее зафиксировали подводные микрофоны за тысячи миль, два из которых - на мысе Леувин в Западной Австралии и на британской территории Диего-Гарсия - были достаточно близки, чтобы обнаружить такой сигнал.

Созданные для выявления каких-либо нарушений Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, рабочие станции расположены всего в десятках минут сигнала от места последнего радиолокационного контакта самолета.

Недавно обнаруженный сигнал, обнаруженный во временном окне, когда мог разбиться самолет, был зарегистрирован только на станциях на мысе Леувин, что "вызывает вопрос его происхождения".

Малайзийский Boeing 777 (фото: Википедия)

Исследователь, доктор Усама Кадри сказал, что, хотя считывание сигнала не является убедительным, "очень маловероятно", что чувствительные гидрофоны не уловили бы удар упавшего в океан большого самолета.

Его команда считает, что дальнейшие исследования недавно обнаруженного сигнала могут наконец-то разгадать тайну. Если сигналы, обнаруженные на мысе Леувин, да и на Диего-Гарсиа, гораздо сильнее, потребуется сделать дальнейший анализ сигналов от обеих станций.

"Если будет обнаружена связь, это значительно сузит, почти точно установит местонахождение самолета. А если сигнал не связан, то придется переоценить место и временные рамки аварии, которые использовались в качестве отправных точек в поисках", - отметил ученый.

Стоит отметить, что лондонская спутниковая компания Immarsat обнаружила, что один из ее спутников ежечасно получал сигналы от МН370 в течение семи часов после того, как он исчез из военного радара.

За последние 10 лет было построено несколько версий падения самолета, одна из них – у него закончилось горючее и пилоты по неизвестным причинам отклонились с курса Куала-Лумпура – Пекин. Несмотря на масштабные поиски спасателей со всего мира, место падения самолета так и осталось неизвестным.

29 июля 2015 на о. Реюньон в Индийском океане был найден обломок (фрагмент крыла) неузнаваемого самолета. Впоследствии экспертиза подтвердила, что этот обломок, скорее всего, принадлежит пропавшему самолету. В общей сложности было найдено 18 обломков, которые "весьма вероятно или почти наверняка произошли от МН370".

Еще через год на поиски отправилось китайское судно, оборудованное гидроакустической системой. Впоследствии к ним присоединились спасатели Австралии и Малайзии. В январе 2017 года международная группа прекратила поиски обломки самолета. Они обыскали 120 тысяч квадратных километров и ничего не обнаружили.

В марте 2024 года около 500 родственников пассажиров рейса МН370 призвали начать новые поиски малайзийского самолета, считающегося пропавшим без вести уже 10 лет.

Карта полета рейса МН370 (скриншот)