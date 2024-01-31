Самые яркие роли виртуозного Джастина Тимберлейка

Палмер

Герой Тимберлейка провел 12 лет в тюрьме, он бывшая звезда школьного футбола, по имени Эдди Палмер возвращается в родной город. Там он встречает Сэма, мальчика из проблемной семьи и начинает новую жизнь.

Лучшие роли Джастина Тимберлейка (фото: Кинориум)

Слипа удача

Главный герой Риччи, которого играет Джастин получает деньги из азартных онлайн игр, оплачивая таким образом свою учебу в Принстонском университете. В попытке погони за деньгами, молодой человек теряет огромную сумму денег, которую ему, во что бы то ни стало, нужно вернуть. И именно с этого момента начинаются опасные приключения Риччи.

Лучшие роли Джастина Тимберлейка (фото: Кинориум)

Кэнди

В фильме показан Техас 1980-х годов. В сюжете домохозяйка Кенди Монтгомери предстает перед судом за убийство своей подруги.

Лучшие роли Джастина Тимберлейка (фото: Кинориум)

Друзья по сексу

Дружбу сексом не испортить? Не факт, но так думает молодая парочка друзей. Оба они молоды и полны энергии. Зато жизнь слишком динамична. Они живут так, как чувствуют, им совсем не хочется сдерживать свои желания, особенно если у обоих только одно общее желание в уме.

Лучшие роли Джастина Тимберлейка (фото: Кинориум)

Время

В этой ленте Тимберлейк в главной роли показывает зрителям мир, где время стало единой и жесткой валютой, где люди генетически запрограммированы так, что в 25 лет перестают стареть. Правда, последующие годы стоят денег.

Лучшие роли Джастина Тимберлейка (фото: Кинориум)