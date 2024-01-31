RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Самые яркие роли виртуозного Джастина Тимберлейка

Джастин Тимберлейк (фото: Кинориум)
Автор: Юлия Любченко

Джастин Тимберлейк - голливудский актер, сумевший построить успешную карьеру и полюбиться зрителям во всем мире.

РБК-Украина (проект Styler) собрала лучшие роли Джастина Тимберлейка и охотно делится ими с вами.

При подготовке материала были использованы источники: Кинориум.

Палмер

Герой Тимберлейка провел 12 лет в тюрьме, он бывшая звезда школьного футбола, по имени Эдди Палмер возвращается в родной город. Там он встречает Сэма, мальчика из проблемной семьи и начинает новую жизнь.

Лучшие роли Джастина Тимберлейка (фото: Кинориум)

Слипа удача

Главный герой Риччи, которого играет Джастин получает деньги из азартных онлайн игр, оплачивая таким образом свою учебу в Принстонском университете. В попытке погони за деньгами, молодой человек теряет огромную сумму денег, которую ему, во что бы то ни стало, нужно вернуть. И именно с этого момента начинаются опасные приключения Риччи.

Лучшие роли Джастина Тимберлейка (фото: Кинориум)

Кэнди

В фильме показан Техас 1980-х годов. В сюжете домохозяйка Кенди Монтгомери предстает перед судом за убийство своей подруги.

Лучшие роли Джастина Тимберлейка (фото: Кинориум)

Друзья по сексу

Дружбу сексом не испортить? Не факт, но так думает молодая парочка друзей. Оба они молоды и полны энергии. Зато жизнь слишком динамична. Они живут так, как чувствуют, им совсем не хочется сдерживать свои желания, особенно если у обоих только одно общее желание в уме.

Лучшие роли Джастина Тимберлейка (фото: Кинориум)

Время

В этой ленте Тимберлейк в главной роли показывает зрителям мир, где время стало единой и жесткой валютой, где люди генетически запрограммированы так, что в 25 лет перестают стареть. Правда, последующие годы стоят денег.

Лучшие роли Джастина Тимберлейка (фото: Кинориум)

Читайте РБК-Украина в Google News
акторифільми