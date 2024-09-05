Самое известное украшение Кейт Миддлтон: история обручального кольца с сапфиром

Обручальное кольцо с сапфиром, которое Кейт Миддлтон носит на руке, поражает не только видом. История этого украшения началась задолго до ее появления на руке супруги принца Уильяма.
Кому принадлежало обручальное кольцо раньше и как оно попало в Кейт Миддлтон, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Обручальное кольцо Кейт - это 12-каратный овальный сапфир, окруженный 14 бриллиантами в 18-каратном белом золоте.
Кейт Миддлтон носит обручальное кольцо принцессы Дианы (фото: Getty Images)
Как утверждает ювелирная компания Garrard, занимавшаяся изготовлением семейной реликвии, дизайн кольца опирался на другое известное драгоценное изделие королевской коллекции. Вдохновением для изготовления кольца с сапфиром стала брошь королевы Виктории, которую заказал принц Альберт в 1840 году для своей невесты.
Первым обручальное кольцо с сапфиром на своей руке начала носить принцесса Диана. Именно ей представился случай выбрать для себя кольцо.
На самом деле вариант обручального кольца такого дизайна вызвал немало споров в королевской семье.
По традиции, все драгоценности для королевских особ производились исключительно под заказ. Однако принцессе Диане пришлось по вкусу кольцо, которое было представлено в каталоге компании Garrard. Но, несмотря на дискуссии, кольцо с сапфиром торжественно засияло на пальце принцессы Дианы в день свадьбы 1981 года.
Передала ли принцесса Диана перед смертью свое кольцо в собственность мужа или нет, однако оказалось украшение в руках ее сыновей.
Интересно, что во время распределения драгоценностей матери обручальное кольцо с сапфиром выбрал для себя принц Гарри. Однако он передал его брату Уильяму, когда тот собрался сделать предложение своей тогдашней девушке Кейт Миддлтон.
Предложение принца Уильяма стало трогательной новостью. Кейт Миддлтон была приятно удивлена перстнем с сапфиром и бриллиантами, принадлежавшим покойной матери Уильяма. Впервые почитатели королевской семьи заметили кольцо с сапфиром в Кейт во время объявления о помолвке 16 ноября 2010 года.
Кейт Миддлтон (фото: Getty Images)
После свадьбы Миддлтон еще неоднократно одевала кольцо. Также она носила обручальное кольцо с сапфиром во время своей беременности.
Принцесса Уэльская вместе с мужем принцем Уильямом (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)
В марте Кейт Миддлтон сделала официальное заявление, что она больна раком. Такой диагноз женщина получила в ходе плановой операции на брюшной полости. Принцесса сообщила, что начала проходить курс химиотерапии для улучшения своего состояния.
Впервые после заявления о болезни Миддлтон появилась на публике спустя шесть месяцев. Она посетила церемонию Trooping the Colour в Лондоне вместе с мужем, принцем Уильямом и тремя детьми.
Через два месяца принцесса Уэльская записала с мужем видео в поддержку британских олимпийцев.
Ранее мы рассказывали о 5 стильных повседневных образах Кейт Миддлтон.
При написании материала использованы источники: People, The Sun, Lily Arkwright, Instagram-аккаунт принца и принцессы Уэльских.