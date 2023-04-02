Самые удачные дни в апреле 2023: на какую дату стоит планировать важные дела

Лунный календарь на апрель 2023

Апрель 2023 будет необычным месяцем - ожидается два периода растущей Луны, первое солнечное затмение в этом году и снова начнется период ретроградного Меркурия.

Растущая Луна - с 1 по 5 апреля, с 21 по 30 апреля

Полнолуние - 6 апреля в 06:34 по киевскому времени

Убывающая Луна - с 7 по 19 апреля

Новолуние - 20 апреля в 06:12 по киевскому времени

Солнечное затмение - 20 апреля в 06:17 по киевскому времени

Начало ретроградного Меркурия - 21 апреля

Самые удачные дни в апреле 2023

Самые счастливые дни: 10, 11, 26, 27 апреля

Хорошие дни для путешествий и командировок: с 1 по 5 апреля, с 10 по 11 апреля, 22, 24, 27-29 апреля

Удачные дни для смены прически и похода в парикмахерскую - 1, 2, 3, 10, 11, 12, 22, 24, 28, 29 апреля

Для важных дел в бизнесе и переговоров - 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 22, 24, 25, 27, 29, 30 апреля

Для похода к стоматологу - 2, 3, 4, 5, 11, 12, 22, 29, 30 апреля

Для помолвки, заключения брака, свадьбы - 2, 14, 25, 26, 30 апреля

Для новых дел - 3, 4, 25, 26, 27, 30 апреля

Для крупных покупок - 1, 2, 4, 20, 22, 24, 27, 30 апреля

Самые сильные энергетические дни: 3, 4, 10, 11, 12, 17, 25, 30 апреля

Для заключения сделок - 4 и 10 апреля

Неблагоприятные дни в апреле 2023

Самые опасные дни в апреле - 9, 16, 19, 21 и 23 апреля

В эти дни не стоит проводить важные переговоры, отправляться в дальнюю дорогу, заключать договора, начинать новые дела, выяснять отношения.

Также стоит осторожно себя вести в первой половине дня 20 апреля - из-за солнечного затмения. Есть риск крупных ошибок, просчетов, опозданий, сбоя планов.

Также в апреле стоит все важные мероприятия и дела закончить до 21 апреля. В период ретроградного Меркурия многие сферы начинают "буксовать" - замедляется темп, появляются помехи, могут быть ошибки.

Не стоит заключать договора и вести переговоры: 2, 5, 19, 21, 22, 24 апреля

Нельзя брать в долг или давать в долг: 1, 2, 5, 8, 20, 21, 22, 28, 30 апреля