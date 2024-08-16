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"Самые тяжелые дни": дочь Фреймут уехала из Украины

Злата Митчелл (фото: instagram.com/zlata_mitchell)
Автор: Полина Иваненко

Старшая дочь ведущей Ольги Фреймут Злата Митчелл, недавно вернувшаяся в Украину, уже сообщила, что снова отправилась за границу. При этом девушка рассказала, что ей это тяжело далось.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Stories, которыми Злата поделилась в Instagram.

Так, дочь Фреймут рассказала, что ее каникулы в Европе закончились. Девушка, как известно, проживает в США, где учится и развивает карьеру. А летом она решила путешествовать по Европе.

Митчелл уже показала несколько фото, а также рассказала, что после этой подборки станет делиться кадрами и воспоминаниями о каникулах в Украине.

"С моими девочками по всему миру! Ежегодная летняя коллекция воспоминаний, поскольку я уже покидаю Европу! Счастлива, что имею всех этих друзей в моей жизни, независимо от того, на каком континенте мы находимся", - написала Злата.

 

Также дочь Фреймут показала, как уезжала из Украины. Недавно она возвращалась домой. Сначала девушка побывала во Львове, затем отправилась в Киев и ездила в Николаевскую область.

По словам девушки, она с грустью уезжает из страны. И это, отметила Злата, самые тяжелые дни.

"Дни, когда я уезжаю из Украины, всегда самые тяжелые дни года для меня. Я вернусь со всеми моими воспоминаниями из Киева позже", - написала она.

Дочь Фреймут уехала из Украины (скриншот)

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