Самые интересные фильмы о гении fashion-индустрии Кристиане Диоре

Диор и я

Документальная картина "Диор и я" дает зрителю возможность заглянуть за кулисы модного дома и увидеть, кто помог Симонсу реализовать свои идеи первого фэшн-шоу для Dior и чего ему это стоило. А времени на создание целой коллекции, у него было мало - всего восемь недель на весь объем работы.

Кристиан Диор - Человек-легенда

Эта автобиографическая картина о Кристиане Диоре, вероятно, является одной из самых подробных, ведь благодаря ей можно узнать о детстве Диора, его первых шагах в мире моды и начале карьеры в модном доме Lucien Lelong и многих других деталей.

Inside Dior

Этот увлекательный документальный фильм точно погрузит за кулис модного дома Dior. Эта кинолента рассказывает о парфюме мирового масштаба - "l'Or de J'adore".

Зрители этого фильма могут понять и пережить тайну рождения известного аромата. От производственных площадок под Орлеаном, где наконец-то появляется аромат, до открытия выставки Dior J'adore.

Christian Dior, la France

Автор этого фильма Фредерик Миттеран подробно прослеживает всю жизнь французского кутюрье, совершившего настоящую революцию в модной индустрии. Он также исследовал Францию, которую любил Кристиан Диор, и посещал вдохновляющие его пейзажи.

Мсье Диор

Фильм показывает историю всей жизни модельера. За основу режиссер взяла биографию Кристиана Диора, его творческий путь и достижения, а также выдающиеся работы.

Кроме этого, в фильме использованы фрагменты едва ли не единственного интервью Диора, что делает эту ленту уникальной и особенной.

Фильмы о пути Кристиана Диора (фото: Кинориум)