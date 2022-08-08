Як знайти роботу без досвіду і резюме в Україні: тримайте 10 вакансій

В умовах війни в Україні дуже важко знайти роботу. Багато компаній скоротили співробітників або урізали їм зарплату. Але не потрібно впадати у відчай, на ринку праці є вакансії і для тих людей, у яких немає потрібного досвіду і навіть резюме.
На сайті Work.ua розповіли, на яку зарплату може розраховувати людина без спеціальних знань.
Компанія Bauer шукає інтерв'юера в Києві, для проведення опитування населення та внесення інформації в анкети. Для шукачів без досвіду роботодавець проводить навчання.
Умови роботи. Робота в торговому центрі або на відкритому повітрі. Заробітна плата виплачується 2 рази на місяць. Гнучкий графік: зміни з 10:00 до 15:00 або з 15:00 до 20:00.
Скільки платять? 12 000-15 000 грн, ставка і бонуси
Компанія "ЯвКурсі" шукає в Києві викладача, який склав ЗНО з математики або української мови не менше ніж на 180 балів і готовий підтвердити, що його знання за роки стали тільки якісніше. У компанії вже є готові плани уроків і домашніх завдань, вона не вимагає від кандидата досвіду, а готова його надавати.
Умови роботи. Робота за контрактом, безкоштовне навчання сучасним методам викладання та прогресивним методикам підготовки до сертифікаційних іспитів. Викладачеві допомагатимуть наставники, тімліди та експерти. Графік - гнучкий, дозволить поєднувати навчання з роботою.
Скільки платять? Викладач може отримувати від 4 000 грн до 26 000 грн (одне заняття коштує 333 грн). Все залежить від навантаження.
Телекомунікаційна компанія Vodafone шукає оператора телефонних продажів у Львові. В обов'язки працівника буде входити продаж по телефону послуг і тарифів наявним клієнтам компанії і формування кращого клієнтського досвіду під час і після продажу. Від кандидата очікується вища або незакінчена вища освіта і відповідність корпоративним цінностям компанії, вміння грамотно і чітко говорити.
Умови роботи. Офіційне працевлаштування та соціальні гарантії, прозора система винагород, тренінги, корпоративні та спортивні заходи, Медичне страхування та корпоративний мобільний зв'язок.
Скільки платять? 10 500-17 500 грн
Компанія Blest в пошуку вантажника на склад у Броварах. В обов'язки працівника входитимуть навантаження і вивантаження авто, переміщення товару і матеріалів по складу.
Умови роботи. Графік роботи: з 9:00 до 18:00, в суботу — з 9:00 до 12:00. Виплата зарплати 1 раз на місяць. Трансфер на виробництво вранці з м. Лісова і ввечері на м.Лісова або по маршруту.
Скільки платять? 9 000-17 000 грн
У Львові шукають оператора-працівника вишивального обладнання з бажанням та вмінням швидко навчатися. Для цієї вакансії необхідно мати хороший зір. Новачкам надається навчання. В обов'язки працівника буде входити запуск в роботу обладнання, управління машиною, правильне рішення завдань, підтримання чистоти та уважне виготовлення продукції.
Умови роботи. Повна зайнятість, робота позмінна.
Зарплата: 15 000-30 000 грн
Мережа магазинів "Українські ковбаси" в Кам'янському шукає продавця. Від кандидата очікується якісне і ввічливе обслуговування, підтримання порядку і чистоти робочого місця, контроль термінів зберігання і реалізації продукції.
Умови роботи. Оплачуване стажування, офіційне працевлаштування, гнучкий робочий графік.
Плативши від 10 до 15 тисяч гривень.
Компанія DTEK шукає різноробочого в Синельникове для роботи в Павлограді. Роботодавець забезпечить працівника житлом.
Умови роботи. Офіційне працевлаштування, повний соціальний пакет та часткова компенсація, доставка на робоче місце, Медичне страхування коштами підприємства, змінний графік роботи, повна зайнятість.
Плативши близько 15 тисяч гривень.
У Сарнах шукають торгового представника для продажу побутової хімії та косметики, а також корму для тварин. Працівник виконуватиме наступні обов'язки: робота з існуючою клієнтською базою, пошук та підключення нових клієнтів, покращення кількісної та якісної дистрибуції, збір коштів, контроль та виконання плану, звітність.
Умови роботи. Роботодавець надає компенсацію за мобільний зв'язок, видає планшет з мобільним інтернетом, надає систематичне навчання по продукту і технікам продажів.
Зарплата 15 000 грн, ставка + %
У місті Тячів ТОВ "КТС" шукає спеціаліста з обслуговування комп'ютерної техніки. Основними обов'язками на посаді будуть: встановлення та налаштування комп'ютерного та контрольно-касового обладнання у клієнтів, сервісне обслуговування обладнання та програмного забезпечення, консультація та підтримка користувачів.
Роботодавець очікує від кандидатів знання ПК і периферійної техніки, наявності водійського посвідчення категорії "В" і вміння приймати рішення в критичних ситуаціях.
В умови роботи входить можливість надання автотранспорту.
Скільки платять? 10 000-15 000 грн, ставка + %
Збирача склопакетів шукають у Тернополі. Обов'язки працівника: поопераційна робота в цеху з ручним інструментом і автоматизованими верстатами. Роботодавець очікує дисциплінованого і відповідального кандидата без медичних протипоказань до роботи.
Умови роботи. Графік роботи: понеділок-п'ятниця з 8: 00 до 18: 00. Компанія забезпечує безкоштовне транспортування до місця роботи, проживання для іногородніх і комплексне харчування.
Скільки платять? 10 000-15 000 грн, в залежності від виробітку.
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