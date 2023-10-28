6 самых страшных научных экспериментов в истории человечества

Дыра в желудке, 1822 год

В 1822 году торговец мехом на острове Макинак (штат Мичиган, США) Алексис Сен-Мартен получил пулю из мушкета. В результате в его желудке появилось отверстие размером почти с кулак.

Лечить потерпевшего взялся доктор Уильям Бомонт. Однако вместо борьбы с "дырой" (долго не заживавшей, несмотря на стабильное состояние Сен-Мартена), он решил исследовать, что происходит с пищей, попадающей в желудок.

В рамках эксперимента исследователь привязывал пищу к нитке, а затем вводил ее через отверстие в желудке торговца. Так он помещал внутрь курицу, говяжью отбивную и даже устрицы. Через несколько часов он вынимал частично переваренную еду (через ту же дыру).

Несмотря на дикость метода, эксперимент Бомонта оказался новаторским в области исследования пищеварительной системы человека. Он доказал, в частности, что пищеварение является химическим процессом, а не механическим.

Уже в 1824 году английский врач и биохимик Уильям Праут определил, что кислотой, входящей в состав желудочного сока, является соляная кислота.

Некоторые даже считают Бомонта основателем целой медицинской отрасли - физиологии желудка.

"Ужасный" эксперимент, 1939 год

В 1939 году психолог Уэнделл Джонсон из университета Айовы (США) и его аспирантка Мэри Тюдор провели психологический эксперимент, который впоследствии назвали "ужасающим".

В рамках проекта 22 детей-сирот из Девенпорта разделили на две группы.

Эксперименты над детьми - ужасно (иллюстративное фото: Рixabay)

Участникам первой группы экспериментаторы рассказывали, насколько чистым и правильным является их произношение, хвалили за сказанное, по-разному поощряли говорить и читать вслух.

Эти дети заметно прогрессировали в речи, проявляли активность и коммуникабельность, были открыты для общения.

В то же время во второй группе детей очень жестко высмеивали. Подмечали мельчайшие недостатки произношения, называли их жалкими заиками и разными способами убеждали, будто бы им лучше молчать вообще, чем говорить так ужасно.

Со временем дети из второй группы становились все более молчаливыми, неуверенными в себе, тихими и закрытыми. Большинство из них начали действительно заикаться, хотя раньше никогда не испытывали проблем с речью.

Информацию об этом эксперименте долгое время умалчивали, поскольку его последствиями были поражены даже сами исследователи.

Несколько позже Тюдор еще трижды возвращалась в приют, чтобы исправить вред, причиненный детям, но ей ничего не удалось - изменения были необратимы.

Издевательство над детьми-близнецами, 1943-1944 годы

Издевательство нацистов над людьми во время Второй мировой войны некоторые называют медицинскими экспериментами.

Такие эксперименты над детьми-близнецами в концентрационных лагерях проводились для того, чтобы выявить сходство и различия в их генетике.

Главой зверских экспериментов был Йозеф Менгеле. С 1943 года по 1944 год он проводил в "Освенциме" эксперименты над почти 1 500 парами заключенных близнецов. Выжили только около 200 из них.

Близнецов распределяли по возрасту и полу и держали в бараках. Эксперименты включали ампутации, заражение разными болезнями, введение красителей в глаза (чтобы проверить, можно ли изменить цвет глаз).

Такие издевательства часто заканчивались сильной болью, заражением, временной или постоянной слепотой.

Менгеле пытался также искусственно создать "сросшихся близнецов" - сшив двух детей вместе. Это вызывало гангрену и, наконец, смерть.

Часто одного близнеца подвергали экспериментам, а другого оставляли в качестве контрольного образца. Причем, если один близнец умирал, второго также убивали, а затем врачи рассматривали результаты экспериментов и сравнивали оба тела.

Starfish Prime, 1962 год

Starfish Prime - американский проект, в рамках которого изучали влияние ядерного взрыва в условиях космического пространства.

9 июля 1962 года ракета "Тор" запустила ядерную боеголовку с зарядом W49 мощностью 1,44 мегатонны на высоту 400 километров над атоллом Джонстон (Johnston Atoll) - в 1 328 км от Гонолулу (Гавайи) на севере Тихого океана.

Ядерный гриб (иллюстративное фото: Getty Images)

Практически полное отсутствие воздуха на подобной высоте помешало образованию "классического" ядерного гриба, однако в небе в течение семи минут можно было наблюдать зарево (его сняли на пленку с островов Самоа, расположенных в 3 200 км от эпицентра взрыва).

На Гавайях в результате электромагнитного импульса вышли из строя три сотни уличных фонарей, телевизоры, радиоприемники и другая электроника.

Кроме того, полностью выведены из строя были три космических спутника. Еще у семи спутников в результате образовавшегося после взрыва радиационного пояса произошла быстрая "деградация" солнечных батарей и электроники.

Некоторые утверждают, что в целом этот эксперимент вывел из строя треть космических аппаратов, находившихся на низких орбитах.

Влияние наркотиков, 1969 год

В 1969 году учёные решили исследовать влияние наркотиков на организм. Речь шла, в частности, о скорости и степени привыкания человека к наркотическим веществам.

Эксперимент проводили на крысах и обезьянах, поскольку они ближе всего к человеку по физиологии.

Животных разделили на разные группы и приучали самостоятельно впрыскивать себе дозу определенного наркотика: морфина, кокаина, амфетамина.

Когда животные научились "колоться" самостоятельно, экспериментаторы оставили им большое количество препаратов и приступили к наблюдению.

Сначала животные настолько растерялись, что некоторые даже пытались убежать (находясь под действием наркотиков они не испытывали боли и калечились).

Спустя некоторое время обезьяны, находившиеся под влиянием кокаина, стали страдать от конвульсий и галлюцинаций. Несчастные животные даже вырывали себе фаланги пальцев.

Обезьяны, находившиеся под амфетаминами, выдергивали из своего тела всю шерсть.

Те же животные, которые предпочитали "коктейль" из кокаина и морфина, умирали в течение двух недель от начала приема препаратов.

Стэнфордский "тюремный" эксперимент, 1971 год

В 1971 году американский психолог Филипп Зимбардо провел психологический эксперимент, который оплатил военно-морской флот США (чтобы разобраться, почему возникают конфликты в их исправительных учреждениях и морской пехоте).

Участников проекта набрали по объявлению в газете. Им предлагали 15 долларов в день в течение двух недель. Из 70 человек, откликнувшихся на объявление, Зимбардо и его команда выбрали 24 самых здоровых и психологически стойких (преимущественно белых мужчин из среднего класса). Все они являлись студентами (аспирантами колледжей).

В начале эксперимента, всех юношей случайным образом разделили на "охранников" и "узников". Импровизированную "тюрьму" обустроили на базе кафедры психологии Стэнфорда. Лаборант-старшекурсник стал "смотрителем", а сам Зимбардо - директором.

Тюрьмы - не место для игр (иллюстративное фото: Рixabay)

"Охранникам" выдали деревянные дубинки, униформу цвета хаки военного образца (которую они сами выбрали в магазине) и зеркальные очки (чтобы не было видно глаз).

Они должны были работать посменно и возвращаться домой на выходные (хотя впоследствии многие участвовали в неоплачиваемых сверхурочных дежурствах).

"Узники" должны были носить маленькие цепочки (как напоминание о неволе) и одеваться только в умышленно плохо подобранные халаты без нижнего белья, резиновые неудобные туфли и тугие капроновые шапочки (которые символизировали новобранцев, проходящих начальную военную подготовку в армии).

Обращались к ним не по именам - только по номерам, пришитым на халатах.

За день до эксперимента "охранникам" объяснили, что их обязанность - обход тюрьмы (любым удобным способом). Других указаний не дали, кроме оговорки по поводу недопустимости физического насилия.

Будущим "узникам" приказали ждать дома, пока их не вызовут для проведения эксперимента. После этого их арестовали без предупреждения, обвинив в вооруженном ограблении. Причем аресты проводила настоящая полиция, участвовавшая в этой стадии эксперимента.

После полной процедуры полицейского осмотра (зачитывания прав, фотографирования, снятия отпечатков пальцев) "узников" привезли в подготовленную "тюрьму", где провели осмотр, раздели догола, "очистили от вшей" и дали идентификационные номера.

Все участники эксперимента быстро адаптировались к своим ролям. Однако его последствия поразили даже Зимбардо. Каждый третий охранник оказался склонен к садизму, а заключенные были морально травмированы.

Эксперимент стремительно вышел из-под контроля (произошел бунт, началась травля, у многих началось эмоциональное расстройство, один человек даже объявлял голодовку) и его прекратили досрочно (через шесть дней после его начала).