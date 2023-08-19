Самая стильная прическа осени, покоряющая мировые тренды: фотопримеры
Бабл-боб - это давно известный короткий боб только немножко закругленный внутрь. Такая прическа очень полюбилась ценителям трендов, ведь освежает и добавляет изюминку в образ.
Фото с примерами новой трендовой прически - смотрите ниже в материале Styler.
Бабл-боб появился еще в 1990-х годах, но присущая ему округленность считалась моветоном. А сейчас все поменялось.
Бабл-боб (фото: instagram.com)
Преимущество бабл-боба в том, что он будет подходить каждому типажу и форме. Длина должна заканчиваться где-то между плечами и подбородком. В этом промежутке можно найти хорошую длину для каждой женщины.
Длину прически можно подбирать в соответствии с вашим желанием (фото: instagram.com)
Для того чтобы самостоятельно делать бабл-боб, следует пользоваться феном, который подкручивает кончики волос к верху. А минималистичный макияж также отлично дополнит прическу.
Как носить бабл-боб (фото: vogue.ua)
Раньше мы рассказывали, кому подходит прическа в виде высокого хвоста.
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