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Самая стильная прическа осени, покоряющая мировые тренды: фотопримеры

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Украина, Суббота 19 августа 2023 16:04
Самая стильная прическа осени, покоряющая мировые тренды: фотопримеры Бабл-боб - тренд осени 2023 (фото: instagram.com)
Автор: Юлия Гаюк

Бабл-боб - это давно известный короткий боб только немножко закругленный внутрь. Такая прическа очень полюбилась ценителям трендов, ведь освежает и добавляет изюминку в образ.

Фото с примерами новой трендовой прически - смотрите ниже в материале Styler.

Бабл-боб появился еще в 1990-х годах, но присущая ему округленность считалась моветоном. А сейчас все поменялось.

Самая стильная прическа осени, покоряющая мировые тренды: фотопримерыСамая стильная прическа осени, покоряющая мировые тренды: фотопримерыСамая стильная прическа осени, покоряющая мировые тренды: фотопримеры

Бабл-боб (фото: instagram.com)

Преимущество бабл-боба в том, что он будет подходить каждому типажу и форме. Длина должна заканчиваться где-то между плечами и подбородком. В этом промежутке можно найти хорошую длину для каждой женщины.

Самая стильная прическа осени, покоряющая мировые тренды: фотопримерыСамая стильная прическа осени, покоряющая мировые тренды: фотопримеры

Длину прически можно подбирать в соответствии с вашим желанием (фото: instagram.com)

Для того чтобы самостоятельно делать бабл-боб, следует пользоваться феном, который подкручивает кончики волос к верху. А минималистичный макияж также отлично дополнит прическу.

Самая стильная прическа осени, покоряющая мировые тренды: фотопримерыСамая стильная прическа осени, покоряющая мировые тренды: фотопримеры

Как носить бабл-боб (фото: vogue.ua)

Раньше мы рассказывали, кому подходит прическа в виде высокого хвоста.

Читайте также, какие четыре ошибки в прическе делают вас визуально старше.

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