Самые благоприятные дни для свадьбы и росписи в 2024 году

Самые удачные дни для свадьбы

Самый удачный день - 8 августа (08.08). Эта дата считается наилучшей не только в 2024 году, но и в любом другом. Число представляет бесконечность, а значит любовь и счастье не будут заканчиваться никогда.

Удачными месяцами в 2024 году станут май, июль, август, октябрь и ноябрь. Даты: 2, 8, 13, 14, 17, 20, 25, 29.

Благоприятные даты для брака в 2023 году по месяцам:

Январь: 15, 16, 18, 19, 25, 26, 27, 30, 31

Февраль: 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 17, 22, 23, 28

Март: 1, 5, 6, 9, 10, 11, 13

Апрель: 6, 12, 14, 18, 20, 27, 28

Май: 8, 9, 10, 11, 15, 16, 20, 21, 22, 27, 29

Июнь: 1, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 23, 24, 27

Июль: 2, 6, 7, 11, 13, 18, 20, 25

Август: 3, 8, 10, 17, 24, 25, 29

Сентябрь: 7, 11, 14, 17, 21, 24,27

Октябрь: 4, 5, 10, 13, 11, 17, 23, 26, 27

Ноябрь: 23, 24, 27, 28, 29

Декабрь: 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15

Самые удачные даты по китайскому календарю

2024 год - год Деревянного Дракона. Этот зверь обладает такими положительными качествами как рост и гибкость в сочетании с вдохновляющими качествами мифического животного. Поэтому 2024 год будет полон возможностей для личностного роста, счастья и удачи. Год Дракона удачен для установления крепких связей и длительной любви.

Согласно китайскому лунному календарю, самый удачный период для заключения брака в 2024 году - с середины мая до середины июня. Китайский Новый год начнется 10 февраля, а в начале лета начнется месяц Дракона.

Кроме того, согласно китайскому гороскопу, 2024 год - удачный год для свадьбы по нескольким причинам. 2024 - в сумме цифры года дают 8, которая символизирует бесконечную любовь.

Во-вторых, високосный год считается очень удачным и благополучным для заключения брака. Лучшим днем считается суббота, так как она благословлена Сатурном, планетой обязательств и брака.