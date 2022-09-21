Самый вкусный салат с кукурузой: мало кто знает о таком рецепте

Многие добавляют кукурузу в майонезные салаты, но более здоровые варианты ничем не хуже.
Как приготовить самый вкусный салат, рассказала известный украинский блогер Alina FooDee.
Нарежьте помидоры, огурцы и зеленый перец на маленькие кубики. Мелко порежьте лук. Нарежьте кинзу или петрушку.
Смешайте все ингредиенты. Добавьте кукурузу. Можно использовать консервированную кукурузу или отварить свежую кукурузу.
Добавьте соль, черный молотый перец, лимонный сок и оливковое масло.
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