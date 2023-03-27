Вкуснейшие чипсы дома без вреда для фигуры: после этого рецепта не купите магазинные

Чипсы считаются вкусной, но калорийной закуской, поэтому многие отказывают себе в удовольствии есть их. Прекрасная новость состоит в том, что вы можете приготовить их из моркови, а вкус получится ничуть не хуже, чем в покупных картофельных.
Рецептом чипсов из моркови поделилась в Instagram кулинарный блогер Дарья Дорошкевич.
"Одна из моих кулинарных целей: показать, что готовить овощи – это просто и вкусно! Показать, что в любой сезон можно готовить овощные блюда и получать от них удовольствие. Поэтому сегодня морковные чипсы. Вместо этого картофельного зла, продаваемого в магазинах. Готовим с вкусным соусом и едим с удовольствием под кино или сериал. Вкус очень похож на классические чипсы!" - описала рецепт кулинар.
Соус
Очистите морковь и порежьте ее продолговатыми колечками. Положите в миску, добавьте соль, паприку, пармезан, крахмал, оливковое масло. Хорошо промажьте всю морковь и выложите ее на противень, устеленный пергаментной бумагой.
Чипсы готовьте как в видео, запекайте в обязательно разогретом до 180 градусов духовом шкафу 30 минут (но после 25 минут проверяйте, может быть и достаточно, зависит от вашего вкуса). Чем дольше держите в духовке - тем более хрустящие будут чипсы. Приготовьте соус и подавайте его к чипсам.
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