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Вкуснейшие чипсы дома без вреда для фигуры: после этого рецепта не купите магазинные

Рецепт чипсов без вреда для фигуры (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

Чипсы считаются вкусной, но калорийной закуской, поэтому многие отказывают себе в удовольствии есть их. Прекрасная новость состоит в том, что вы можете приготовить их из моркови, а вкус получится ничуть не хуже, чем в покупных картофельных.

Рецептом чипсов из моркови поделилась в Instagram кулинарный блогер Дарья Дорошкевич.

"Одна из моих кулинарных целей: показать, что готовить овощи – это просто и вкусно! Показать, что в любой сезон можно готовить овощные блюда и получать от них удовольствие. Поэтому сегодня морковные чипсы. Вместо этого картофельного зла, продаваемого в магазинах. Готовим с вкусным соусом и едим с удовольствием под кино или сериал. Вкус очень похож на классические чипсы!" - описала рецепт кулинар.

Рецепт (количество продуктов на 1 противень)

  • 3 большие моркови
  • 1 ч. ложка без горки соли
  • 1 ч. ложка с горкой паприки (если любите, берите копченую паприку)
  • 1 ст. ложка с горкой кукурузного крахмала (можно заменить картофельным)
  • 50 г измельченного выдержанного сыра (например, пармезана)
  • 3 ст. ложки оливкового масла

Соус

  • 200 г греческого йогурта
  • Сок 1/3 лимона
  • Большая щепотка соли
  • 1 ч.ложка с горкой орегано
  • 1 ст. ложка оливкового масла

Пошаговый рецепт приготовления

Очистите морковь и порежьте ее продолговатыми колечками. Положите в миску, добавьте соль, паприку, пармезан, крахмал, оливковое масло. Хорошо промажьте всю морковь и выложите ее на противень, устеленный пергаментной бумагой.

Чипсы готовьте как в видео, запекайте в обязательно разогретом до 180 градусов духовом шкафу 30 минут (но после 25 минут проверяйте, может быть и достаточно, зависит от вашего вкуса). Чем дольше держите в духовке - тем более хрустящие будут чипсы. Приготовьте соус и подавайте его к чипсам.

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