Самые сильные молитвы в Вербное воскресенье для защиты родных от бед и болезней

Вербное воскресенье 2025 года приходится на 13 апреля и считается особым духовным днем. В это время верующие традиционно читают сильные молитвы, чтобы защитить родных от бед, исцелить душу и привлечь Божью благодать в дом.

Какие молитвы нужно прочитать в Вербное воскресенье, чтобы защитить родных от всего плохого, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Почему молитвы в Вербное воскресенье считаются особенными

Этот день символизирует вход Христа в Иерусалим - победу добра, мира и надежды. Считается, что молитвы, прочитанные в этот день, имеют особую духовную силу, потому что открывают сердце для прощения, благословения и защиты.

Молитва на Вербное воскресенье к Иисусу Христу

(традиционно читают после освящения вербы)

"Господи Ісусе Христе, Сину Божий, що в цей день урочисто ввійшов до Єрусалима, прийми й мій вхід до Тебе. Як діти єврейські зустрічали Тебе з вербами, так і я приношу Тобі своє серце - чисте, покірне і вірне. Захисти мене і моїх близьких від усякого зла, даруй нам мир, здоров’я і спасіння. Амінь"

Молитва в Вербное воскресенье для защиты детей

"Всемогутній Боже, вручаю своїх дітей Твоїй могучій опіці й охороні! Охорони їх, Господи, від усього, що може завдати шкоди їх здоров'ю або наразити їх на небезпеку смерті. Але, передовсім, молю Тебе, найліпший Отче, охорони їх від небезпек, що загрожують їх душі.

Відвертай, Боже, своєю всемогучою рукою від моїх дітей усе те, що може мати лихий вплив на їх невинне серце, або статися для них нагодою до злого. Охорони, Боже, моїх діточок від гріха! Пішли, молю Тебе, своїх святих Ангелів, щоб стерегли їх на дорозі життя.

Всемогутній Боже й Отче, переведи щасливо моїх дітей через всі земні небезпеки та бурі й дай, щоб вони щасливо дійшли до пристані спасіння. Амінь"

ай, чтобы они счастливо дошли до пристани спасения. Аминь"

Молитва, которая защитит здоровье

"Закликаю Вищі Сили, почуйте моє прохання та прийдіть до мене на допомогу. Прошу, даруйте своє благословення Рабам Божим. (перелічуйте імена всіх, за кого молитеся).

Захистіть їх від бід та нещасть, укрийте своїми Крилами від ворогів та заздрісників. Наповніть їх Силою Небесною, щоб вони несли у світ добро і процвітання, перебуваючи в здоров’ї. Амінь".