Самая сильная магнитная буря апреля: названа опасная дата

Новая вспышка на солнце станет причиной мощной магнитной бури, которая накроет Землю уже в ближайшие часы. Эта буря достигнет индекса 5, а значит ее почувствуют многие люди на планете.

Что известно о магнитной буре и как уберечься от ее воздействия - читайте в материале ниже.

Опасные дни магнитной бури

По данным Spaceweathe, новая вспышка на Солнце произошла еще 15 апреля и волны направились в сторону Земли. Сильная магнитная буря индекса 5 ожидается с 20 по 22 апреля.

Такая магнитная буря может вызвать ухудшение самочувствие не только у метеозависимых, но и у многих других людей на планете. На спад эту буря пойдет только во второй половине дня 22 апреля.

Стоит отметить, что следующая магнитная буря, по предварительным прогнозам, ожидается после 26 апреля. Она также достигнет индекса 5.

Кроме того, она будет нестабильной и затяжной: с 26 по 28 апреля - достигнет индекса 5, 29 апреля буря пойдет на спад, 30 апреля она снова усилится, а с 1 мая геомагнитное напряжение начнет спадать.

Как влияет магнитная буря на человека

Сильные магнитные колебания и вспышки могут вызывать проблемы с самочувствием даже у абсолютно здоровых людей. Более чувствительны к этим бурям пожилые люди, младенцы, люди с хроническими заболеваниями.

Основные симптомы:

Головная боль

Головокружение

Мигрени

Учащенное сердцебиение

Скачки артериального давления

Тошнота, проблемы с пищеварением

Слабость, сонливость, повышенная утомляемость

Нарушение концентрации, туман в голове

Нарушение сна

Упадок сил

Раздражительность, агрессия

Повышенная тревожность, апатия, депрессивные состояния

Обострение хронических болезней

Ломота в костях и суставах

Боль в местах прошлых переломов или травм

Большинство людей в дни магнитных бурь жалуются на вялость, усталость, сонливость, трудности с концентрацией и головную боль.

Как помочь организму

В такие дни стоит соблюдать нормальный режим дня, полноценно высыпаться, употреблять достаточно воды. В рационе должно быть больше овощей и фруктов, и меньше - вредной, соленой, острой пищи, а также алкоголя.

Утром поможет зарядка, прогулка по свежему воздуху, контрастный душ. Днем также стоит погулять на природе. Вечером стоит ограничить эмоциональные всплески и постараться полноценно отдохнуть.

Не стоит в такие дни нагружать себя физически, морально и эмоционально. Также нежелательно пить много кофе.

Людям с хроническими заболеваниями стоит больше отдыхать, снизить свою активность, дышать свежим воздухом и держать под руками необходимые лекарства.