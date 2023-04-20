Найсильніша магнітна буря квітня: названо небезпечну дату

Новий спалах на сонці стане причиною потужної магнітної бурі, яка накриє Землю вже найближчим часом. Ця буря досягне індексу 5, а отже її відчують багато людей на планеті.

Що відомо про магнітну бурю і як уберегтися від її впливу – читайте у матеріалі нижче.

Небезпечні дні магнітної бурі

За даними Spaceweathe, новий спалах на Сонці стався ще 15 квітня і хвилі попрямували у бік Землі. Сильна магнітна буря індексу 5 очікується з 20 до 22 квітня.

Така магнітна буря може спричинити погіршення самопочуття не тільки у метеозалежних, а й у багатьох інших людей на планеті. На спад ця буря піде лише у другій половині дня 22 квітня.

Варто зазначити, що наступна магнітна буря, за попередніми прогнозами, очікується після 26 квітня. Вона також досягне індексу 5.

Крім того, вона буде нестабільною та затяжною: з 26 по 28 квітня – досягне індексу 5, 29 квітня буря піде на спад, 30 квітня вона знову посилиться, а з 1 травня геомагнітна напруга почне спадати.

Як впливає магнітна буря на людину

Сильні магнітні коливання та спалахи можуть викликати проблеми із самопочуттям навіть в абсолютно здорових людей. Більш чутливі до цих бурях люди похилого віку, немовлята, люди з хронічними захворюваннями.

Основні симптоми:

Головний біль

Запаморочення

Мігрені

Прискорене серцебиття

Стрибки артеріального тиску

Нудота, проблеми із травленням

Слабкість, сонливість, підвищена стомлюваність

Порушення концентрації, туман у голові

Порушення сну

Занепад сил

Дратівливість, агресія

Підвищена тривожність, апатія, депресивні стани

Загострення хронічних хвороб

Ломота в кістках та суглобах

Біль у місцях минулих переломів чи травм

Більшість людей у дні магнітних бурь скаржаться на млявість, втому, сонливість, труднощі з концентрацією та головний біль.

Як допомогти організму

У такі дні варто дотримуватися нормального режиму дня, повноцінно висипатися, вживати достатньо води. У раціоні має бути більше овочів та фруктів, і менше – шкідливої, солоної, гострої їжі, а також алкоголю.

Вранці допоможе зарядка, прогулянка свіжим повітрям, контрастний душ. Вдень варто погуляти на природі. Увечері варто обмежити емоційні сплески та постаратися повноцінно відпочити.

Не варто в такі дні навантажувати себе фізично, морально та емоційно. Також небажано пити багато кави.

Людям із хронічними захворюваннями варто більше відпочивати, знизити свою активність, дихати свіжим повітрям та тримати під руками необхідні ліки.