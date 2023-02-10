Самый простой торт из печенья и йогурта за 15 минут: пальчики оближешь!

Приготовить очень простой торт за 15 минут сможет даже самый неопытный кулинар. Такой десерт отлично скрасит зимний вечер или станет палочкой-выручалочкой, когда внезапно нагрянули гости.
Как приготовить торт из печенья и йогурта за 15 минут - читайте в материале ниже.
В сотейник разбиваем два яйца, добавляем обычный сахар, ванильный сахар, крахмал и йогурт. Ставим на огонь, нагреваем и доводим до состояния густой массы. Смесь нужно постоянно помешивать, чтобы не образовались комочки.
Затем добавляем в смесь сливочное масло, хорошо перемешиваем. А потом снимаем сотейник с огня.
В форму выкладываем печенье. Сверху выливаем смесь и накрываем еще одним слоем печенья. Посыпаем сахарной пудрой и убираем в холодильник. Можно сделать два слоя смеси и печенья - получится очень вкусно.
Как только торт застынет - его можно разрезать и есть.
Как приготовить такой торт - смотрите в видео:
Кстати, ранее мы писали о том, что можно добавить в гречку для невероятного вкуса.
А еще рассказывали о том, как приготовить вкусные бюджетные котлеты из рыбных консервов.