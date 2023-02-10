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Самый простой торт из печенья и йогурта за 15 минут: пальчики оближешь!

Как сделать самый простой торт из печенья и йогурта (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Приготовить очень простой торт за 15 минут сможет даже самый неопытный кулинар. Такой десерт отлично скрасит зимний вечер или станет палочкой-выручалочкой, когда внезапно нагрянули гости.

Как приготовить торт из печенья и йогурта за 15 минут - читайте в материале ниже.

Что вам понадобится:

  • Яйца - 2 шт.
  • Сахар - 220 г
  • Ванильный сахар - 10 г
  • Греческий йогурт или сметана - 200 г
  • Сливочное масло - 70 г
  • Печенье - 18 шт.
  • Кукурузный крахмал - 50 г
  • Сахарная пудра - по вкусу

Как сделать торт

В сотейник разбиваем два яйца, добавляем обычный сахар, ванильный сахар, крахмал и йогурт. Ставим на огонь, нагреваем и доводим до состояния густой массы. Смесь нужно постоянно помешивать, чтобы не образовались комочки.

Затем добавляем в смесь сливочное масло, хорошо перемешиваем. А потом снимаем сотейник с огня.

В форму выкладываем печенье. Сверху выливаем смесь и накрываем еще одним слоем печенья. Посыпаем сахарной пудрой и убираем в холодильник. Можно сделать два слоя смеси и печенья - получится очень вкусно.

Как только торт застынет - его можно разрезать и есть.

Как приготовить такой торт - смотрите в видео:

Кстати, ранее мы писали о том, что можно добавить в гречку для невероятного вкуса.

А еще рассказывали о том, как приготовить вкусные бюджетные котлеты из рыбных консервов.

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