Самый простой торт из печенья и йогурта за 15 минут: пальчики оближешь!

Что вам понадобится:

Яйца - 2 шт.

Сахар - 220 г

Ванильный сахар - 10 г

Греческий йогурт или сметана - 200 г

Сливочное масло - 70 г

Печенье - 18 шт.

Кукурузный крахмал - 50 г

Сахарная пудра - по вкусу

Как сделать торт

В сотейник разбиваем два яйца, добавляем обычный сахар, ванильный сахар, крахмал и йогурт. Ставим на огонь, нагреваем и доводим до состояния густой массы. Смесь нужно постоянно помешивать, чтобы не образовались комочки.

Затем добавляем в смесь сливочное масло, хорошо перемешиваем. А потом снимаем сотейник с огня.

В форму выкладываем печенье. Сверху выливаем смесь и накрываем еще одним слоем печенья. Посыпаем сахарной пудрой и убираем в холодильник. Можно сделать два слоя смеси и печенья - получится очень вкусно.

Как только торт застынет - его можно разрезать и есть.

Как приготовить такой торт - смотрите в видео: