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Самый простой способ засолить сало в банке: экономия времени и продуктов

Как засолить сало в банке (кадр из видео)
Автор: Анна Шиканова

Сало считается очень полезным продуктом, особенно в холода. Достаточно съедать один кусочек этого продукта, чтобы почувствовать сытость и прилив сил. Можно покупать уже готовый продукт, а можно засолить сало самостоятельно - на свой вкус.

Как быстро и легко засолить сало в банке - читайте в материале ниже.

Что вам понадобится:

  • Сало свежее - 1,5-2 кг
  • Вода - 1 л
  • Соль кухонная крупная - 200 г
  • Чеснок - 1 головка
  • Лавровый лист - 4 шт.
  • Перец черный или душистый - по вкусу

Как засолить сало

Сначала нужно приготовить рассол. Для этого в воду добавляем соль, ставим на огонь и доводим до кипения. Потом рассол полностью охлаждаем.

Режем сало кусочками - старайтесь, чтобы они были не шире 5 см и легко проходили в шейку банки.

Чистим чеснок и пропускаем его через пресс. Сало хорошо натираем чесноком со всех сторон. Лавровый лист промываем в теплой воде и немного обсушиваем.

На дно банки кладем несколько кусочков сало шкуркой вниз. На сало сверху кладем 1 листок лаврового листа и несколько горошин перца. Далее снова укладываем кусочки сала. Утрамбовывать банку салом сильно не нужно. Кусочки не должны быть прижаты друг к другу.

Когда наполните банку до верха, вливайте готовый холодный рассол. Накрываем крышкой банку, но не закрываем плотно, и оставляем при комнатной температуре на 3 дня. Потом закручиваем крышку плотно и убираем в холодильник еще на три дня.

Кстати, ранее мы писали о том, что семейный врач рассказал правду о сале.

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