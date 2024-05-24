Самые распространенные ошибки, которые допускают женщины в уходе за кожей

Если вы стремитесь хорошо ухаживать за своей кожей, вы, вероятно, достаточно серьезно относитесь к одному из важнейших шагов в любой процедуре ухода за кожей: очищение. Обычно это подразумевает ополаскивание лица удобным для кожи моющим средством, в состав которого входят ингредиенты для удаления макияжа.

Какие ошибки женщины допускают при очищении кожи, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Livestrong.

Главные ошибки в уходе за кожей

Слишком частое очищение

Если вы имеете дело с высыпаниями или повышенной жирностью, у вас может возникнуть соблазн часто мыть кожу, чтобы получить ощущение скрипучей чистоты.

Но это может привести к увеличению количества высыпаний, жирности и раздражению. Рекомендуется очищать кожу один раз утром и однажды вечером, за единственным исключением, если вы занимались спортом или по другой причине требуете мытье кожи по определенной причине.

Вечернее умывание особенно важно, поскольку оно позволяет удалить макияж, грязь, мусор, мертвые клетки кожи и все, что касалось вашей кожи в течение дня.

Слишком много средств на коже

Иногда больше не значит лучше, и это часто бывает, когда речь идет об определенных ингредиентах по уходу за кожей.

Это особенно верно, когда речь идет об "активных веществах" или ингредиентах, которые вы применяете для решения конкретных проблем с кожей, например ретиноиды от морщин или салициловая кислота от акне.

Очистка кожи только раз в день

Подобно тому, как слишком частое очищение является проблемой, так же чистка недостаточно часто. Когда вы ходите в течение дня и прикасаетесь к своему лицу и другим поверхностям, на вашей коже образуется тонкий слой пота и грязи. Вот почему лучше очищать лицо утром и вечером.

Мытье кожи мылом

Мыло может быть идеальным для мытья тела, но не для лица, состоящего из более чувствительных клеток кожи, которым нужен определенный pH, чтобы предотвратить раздражение.

Мыло может сделать рН вашей кожи более щелочным, что нарушает кожный барьер и делает ее более восприимчивой к сухости и раздражению.

Не забывайте об увлажнении

Важно помнить об увлажнении после очищения, поскольку очищение может удалить жир и остатки с поверхности вашей кожи, оставив ее сухой и упругой. «Нанесение увлажняющего лосьона или крема после душа заменяет важные масла, утраченные в процессе очищения.

Такие ингредиенты, как керамиды, липиды, обычно присутствующие на вашей коже, помогают поддерживать целостность кожного барьера.