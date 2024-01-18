Самые распространенные признаки того, что вам нужно удалить зубы мудрости

Самые распространенные признаки для удаления зубов мудрости

"Надо начать с самого начала. Зубы мудрости, или, как мы стоматологи привыкли их называть, восьмерки - это такие же зубы, как и все остальные, однако их анатомия это сюрприз, для каждого врача, а значит и лечение бывает крайне тяжелым или вообще невозможным. Поэтому единственным решением является их удаление", - подметил Ян.

По словам стоматолога, эти зубы чаще всего не выполняют никакой функции, потому что растут в сторону или вообще не прорезываются в ротовую полость. Они достались нам от наших предков, которые в рацион чаще всего употребляли более жесткую пищу, которая нуждалась в лучшем пережевывании.

А, как видим, на сегодняшний момент - еда мягкая, хорошо обработанная, поэтому иногда можем наблюдать картину, что у некоторых людей эти зубы отсутствуют с самого рождения.

Итак, если у вас есть жалобы на боль в области зубов мудрости, то лучше обратиться к своему врачу-стоматологу, который направит вас к терапевту, или хирургу.

Когда нужно удалять зубы мудрости (фото: Freepik)

Вторым вариантом необходимости удаления являются ортодонтические показания, то есть лечение брекетами, капами, элайнерами, пластинками.

"Наши челюсти имеют свои индивидуальные размеры, которые вмещают конкретное количество зубов, однако если в детстве вам не лечили молочные зубы, или их потеряли рано, то рост костей может быть нарушен, за счет этого и происходит нехватка места, или неправильное положение зубов мудрости", - говорит Стремский.

Врач ортодонт конечно может выровнять зубные ряды, а вот увеличить размеры костей почти невозможно. Поэтому выбор падает на удаление. Иногда даже полностью здоровых зубов, но чаще всего это именно восьмерки.

Самый тяжелый вариант, когда зубы мудрости находятся в кости, в горизонтальном положении и давят на соседний зуб. Поэтому их удаление необходимо, чтобы они не успели нанести вред или не исказили положение других зубов.

Такое удаление является "Атипичным" и более дорогим, поскольку требует времени, наличие определенных инструментов и т.д.

"Чаще всего мы рекомендуем удаление по стороне. То есть сначала удаляете верхнюю и нижнюю восьмерку слева, через 3-4 недели с права. Так лунка успеет полностью затянуться и не принесет вам дискомфорта при приеме пищи", - рассказывает стоматолог.

Подводя итоги, могу сказать, что удаление зубов не всегда обязательно и окончательное решение принимаете именно вы с вашим врачом стоматологом.

"Берегите свое здоровье не только снаружи, но и внутри", - дает совет Стремский.