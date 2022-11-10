Самые распространенные мифы о сексе, в которые в наше время стыдно верить

Миф №1. Частый секс – залог счастливых отношений

Исходя из исследований ученых, счастливые пары занимаются сексом всего раз в неделю.

Миф №2. С возрастом секс становится хуже

Американская организация выяснила: 61% мужчин и 62% женщин в возрасте 60 лет отметили, что секс стал больше удовлетворять их физически, чем в 40 лет.

Миф №3. Секс заменяет физическую активность

Взрослый человек нуждается в около 2,5 часах физической активности в неделю, а средняя продолжительность полового акта – от 6 до 10 минут. Во время сексуального акта сжигается немного калорий: мужчина в среднем теряет 100 калорий, а женщины еще меньше: около 69 калорий.

Миф №4. Мужчины склонны к случайным связям больше женщин

В 2011 году исследователи установили, что женщины и мужчины одинаково подвержены случайным сексуальным связям.

Миф №5. Порно негативно сказывается на отношениях

Доказано, что пары, смотрящие порно, имеют более высокий уровень сексуального влечения и положительно оценивают собственное поведение во время секса.