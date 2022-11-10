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Найпоширеніші міфи про секс, в які в наш час соромно вірити

Фото: Час розвіювати міфи про секс (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Інтимні стосунки попри відкритість суспільства і свою природність і досі лишаються дуже табуйованою і міфологізованою темою. В які міфи про секс час припинити вірити просто зараз?

Про це пише канал Сексологія по-українськи.

Міф № 1. Частий секс - запорука щасливих стосунків

Виходячи з досліджень вчених, щасливі пари займаються сексом лише раз на тиждень.

Міф № 2. З віком секс стає гіршим

Американська організація з'ясувала: 61% чоловіків та 62% жінок віком 60 років відзначили, що секс став більше задовольняти їх фізично, ніж у 40 років.

Міф № 3. Секс замінює фізичну активність

Доросла людина потребує близько 2,5 години фізичної активності на тиждень, а середня тривалість статевого акту - від 6 до 10 хвилин. Під час сексуального акту спалюється небагато калорій: чоловік у середньому втрачає 100 калорій, а жінки ще менше: близько 69 калорій.

Міф № 4. Чоловіки схильні до випадкових зв'язків більше жінок

У 2011 році дослідники встановили, що жінки та чоловіки однаково схильні до випадкових сексуальних зв'язків.

Міф № 5. Порно негативно позначається на відносинах

Доведено, що пари, які дивляться порно, мають більш високий рівень сексуального потягу та позитивно оцінюють власну поведінку під час сексу.

Раніше ми писали, яке виховання дитини може зіпсувати її особисте життя.

Також читайте про правила сексуального виховання підлітка, що може вберегти його від помилок.

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