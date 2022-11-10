Найпоширеніші міфи про секс, в які в наш час соромно вірити

Інтимні стосунки попри відкритість суспільства і свою природність і досі лишаються дуже табуйованою і міфологізованою темою. В які міфи про секс час припинити вірити просто зараз?
Про це пише канал Сексологія по-українськи.
Виходячи з досліджень вчених, щасливі пари займаються сексом лише раз на тиждень.
Американська організація з'ясувала: 61% чоловіків та 62% жінок віком 60 років відзначили, що секс став більше задовольняти їх фізично, ніж у 40 років.
Доросла людина потребує близько 2,5 години фізичної активності на тиждень, а середня тривалість статевого акту - від 6 до 10 хвилин. Під час сексуального акту спалюється небагато калорій: чоловік у середньому втрачає 100 калорій, а жінки ще менше: близько 69 калорій.
У 2011 році дослідники встановили, що жінки та чоловіки однаково схильні до випадкових сексуальних зв'язків.
Доведено, що пари, які дивляться порно, мають більш високий рівень сексуального потягу та позитивно оцінюють власну поведінку під час сексу.
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