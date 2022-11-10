Найпоширеніші міфи про секс, в які в наш час соромно вірити

Міф № 1. Частий секс - запорука щасливих стосунків

Виходячи з досліджень вчених, щасливі пари займаються сексом лише раз на тиждень.

Міф № 2. З віком секс стає гіршим

Американська організація з'ясувала: 61% чоловіків та 62% жінок віком 60 років відзначили, що секс став більше задовольняти їх фізично, ніж у 40 років.

Міф № 3. Секс замінює фізичну активність

Доросла людина потребує близько 2,5 години фізичної активності на тиждень, а середня тривалість статевого акту - від 6 до 10 хвилин. Під час сексуального акту спалюється небагато калорій: чоловік у середньому втрачає 100 калорій, а жінки ще менше: близько 69 калорій.

Міф № 4. Чоловіки схильні до випадкових зв'язків більше жінок

У 2011 році дослідники встановили, що жінки та чоловіки однаково схильні до випадкових сексуальних зв'язків.

Міф № 5. Порно негативно позначається на відносинах

Доведено, що пари, які дивляться порно, мають більш високий рівень сексуального потягу та позитивно оцінюють власну поведінку під час сексу.