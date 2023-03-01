Самый популярный продукт в Украине может подорожать на 10%: о чем идет речь

Хлеб - это неотделимая часть трапез украинцев. Кроме того, в древности хлеб имел важное значение на праздники и будни. За прошлый год национальный продукт прибавил в цене в среднем 20-25%, и это еще не конец.

На сколько еще может подорожать популярнейший украинский хлеб, рассказали эксперты в эфире "Сніданку з 1+1".

Что будет с ценами на хлеб

Главным фактором цены на товар является стоимость сырья и производства. Вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко говорит, что сейчас уже удается спрогнозировать цену на зерно.

"Сегодня цена на зерно на рынке более или менее прогнозируемая и стабильная. Но трудно спрогнозировать то, что произойдет через несколько месяцев в связи с сокращением посевных площадей", - объясняет эксперт.

Он также подчеркнул, что работа предприятий зависит и от энергообеспечения. Если со снабжением будут перебои, то в ход пойдут генераторы, использование которых втрое дороже. Соответственно, этот фактор также влияет на финальную стоимость хлеба.

По словам Юрия Дученко, последующий пересмотр цен на хлеб состоится ориентировочно в середине апреля. По его результатам хлебобулочные изделия могут подорожать на 5-10%.

Экономист Олег Пендзин рассказал журналистам, что даже до начала войны хлеб в Украине ежегодно дорожал на 1% стабильно.

"У нас в государственном бюджете заложено 28% инфляции. То есть законодатель согласился с тем, что за год цены вырастут на 28%. Хлеб вырастет меньше. Другое дело, что у нас нет такого роста доходов", - говорит он.

Он также добавил, что социальные сорта хлеба не поднимутся в цене. Поэтому, вероятно, это касается хлебов премиальных видов.

Сколько сейчас стоит хлеб в Украине

По данным Минфина, по сравнению с январем 2023 хлебобулочные продукты подорожали в среднем на 2,87%.

За полукилограммовую буханку батона сейчас придется заплатить в среднем 20 гривен.

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Пшеничный хлеб обойдется примерно в 34 гривны.

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А ржаной сейчас стоит ориентировочно 33 гривны за буханку.

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