Самые ожидаемые кинопремьеры января 2024

Присцилла

Фльм повествует о неожиданном знакомстве с Элвисом Пресли переворачивает жизнь юной Присциллы. Король рок-н-ролла окружает его вниманием, изысканными подарками и стенами своего дворца. Девушка даже не мечтала о свадьбе с кумиром миллионов.

Премьера: 11.01.2024

Ля Полисиада

Действие происходит в 1996 году, за 5 месяцев до моратория на смертную казнь. Два старых друга, детектив милиции и судебный психиатр, расследуют убийство коллеги. Когда-то давно они оба были влюблены во вдову погибшего. Погруженные в запутанное дело и давно забытые воспоминания, они создают будущее, в котором должны жить их дети, унаследовав нереализованные стремления родителей.

Премьера: 11.01.2024

Фуриоза: Безумный Макс. Сага

История о падшем мире, когда главную героиню юную Фуриозу похищают из Зеленого Места Многих Матерей и отдают в руки великой Байкерской Орды во главе с Дементусом. Пробираясь вместе Пустошкой, они попадают на Цитадель Несмертела Джо. Пока два тирана воюют за господство, Фуриоза ждет много испытаний на пути домой.

Премьера: 23.01.2024

Сиси и я

В центре сюжета предстает графиня Ирма, которая становится спутницей самой популярной женщины своего времени. Она будет путешествовать со знаменитой Сиси, станет ее подругой. Это беззаботное время могло бы продолжаться вечно, если бы Сиси не была императрицей.

Премьера: 25.01.2024

Супер алиби 2

Главный герой фильма Грег был владельцем агентства, которое помогало клиентам создавать правдоподобные алиби. Закрыв его, он приобрел спокойную и беззаботную жизнь и решил признаться своей любимой девушке Фло.

Однако есть проблема - Грег не хочет знакомить Фло со своей матерью и нечистым на руку отцом. Чтобы избежать этого, он снова открывает агентство и теперь ищет фальшивых родителей для себя.

Премьера: 25.01.2024