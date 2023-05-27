Самая опасная еда летом, из-за которой вы можете слечь с отравлением: список

В жару бактерии имеют благоприятные условия для быстрого распространения. Именно поэтому некоторая пища летом становится особенно опасной, поскольку способна вызвать отравление.

О том, какие продукты являются наиболее опасными в жаркий период, пишет Fox news .

Бургеры

Недостаточно пропеченное мясо подвергает вас риску развития опасного заболевания, вызываемого кишечной палочкой.

Говяжий фарш более опасен, чем отдельный кусок мяса, поскольку он получен от одной коровы, а промышленный фарш от многих.

Эксперты советуют готовить гамбургеры или любую говядину до внутренней температуры не менее 160 градусов, чтобы убить возбудителей опасных болезней.

Яйца

Риск заражения сальмонеллой самый высокий в яйцах, которые не хранились при должной температуре. Сальмонелла может жить как внутри, так и снаружи яйца.

Стоит их покупать только в магазинах или проверенных поставщиках. Также правильно обрабатывайте их термически и откажитесь от употребления сырых яиц. Перед их приготовлением обязательно их мойте.

Обугленное мясо

Хотя большинство вредных продуктов летом связано с микробами, которые вызывают отравление, но опасность представляют и канцерогены, образующие во время приготовления мяса на гриле.

Исследования показывают, что так в блюде образуются вещества, вызывающие рак. Ученые советуют, чтобы уменьшить опасность, мариновать мясо или рыбу не менее 30 минут в смеси уксуса, лимонного сока или вина с травами и специями. Также следует готовить на медленном огне и не зажаривать мясо сильно.

Салаты с яичной заправкой

Следует остерегаться заправок, приготовленных из сырых яиц. Купленные в магазине соусы пастеризованы, поэтому безопасны.

Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов рекомендует тщательно варить яйца и мыть все оборудование, которое контактирует с яйцами, и руки горячей водой с мылом.

Дыни

Эти фрукты связывают с бактериями Listeria. В отличие от других микробов они могут расти даже при низкой температуре в холодильнике.

Listeria не имеет ни запаха, ни вкуса и только тепло может ее убить. Но если разогретая пища остынет, бактерия может снова вырасти.

Поскольку микробы живут на кожуре, нужно хорошо мыть дыни под проточной водой и потереть щеткой для продуктов, прежде чем чистить и есть. Надрезание кожицы может распространить бактерии с наружной стороны фрукта внутрь.

Курятина

Курятина может быть заражена сальмонеллой, поэтому ее нужно тщательно проварить, чтобы уничтожить микробы.

Курицу следует готовить к внутренней температуре 165 градусов, говорят эксперты. Это можно проверить кухонным термометром.