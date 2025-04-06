Самые модные аксессуары весны-2025: эти украшения выбирают все модницы

Модные тренды в аксессуарах 2025 года

Один из самых ярких трендов весны - это массивные, почти скульптурные украшения: крупные серьги с асимметричным дизайном, металлические браслеты нестандартных форм, кольца, напоминающие маленькие арт-объекты. Они могут быть как минималистичными, так и с декоративными элементами, но главное - чтобы привлекали внимание.

Еще один тренд - текстильные аксессуары. Например, кожаные или тканевые цветы, которые носят на шее, прикалывают к пиджаку или даже вплетают в волосы. Это отсылка к 2000-м, но в более утонченном исполнении.

Также очень интересны эксперименты с ремнями: узкие кожаные ремешки, которые обматывают несколько раз вокруг талии или носят поверх жакетов.

И, конечно, сумки - в этом сезоне они не просто практичные, но и имеют необычные формы: полукруглые, треугольные, с выразительными металлическими деталями или нестандартными ручками.

В целом, весенние аксессуары, говорит стилист, "это про смелость".

"Они могут кардинально изменить даже самый простой образ, и это настоящая магия стиля", - добавляет Галина.

Топ-4 весенних аксессуара от стилиста

Браслеты-каффы

Массивные браслеты, обнимающие запястье или предплечье, возвращаются в обновленном виде. Золотые или серебряные каффы с необычными формами или инкрустациями станут ярким акцентом в вашем образе.

Аксессуары с мотивами флоры и фауны

Природные мотивы приобретают популярность: колье в форме змей, серьги в виде птиц колибри или кулоны в форме голубей придадут образу оригинальности и природной гармонии.

Жемчужные украшения

Классический жемчуг получает новую жизнь в виде массивных колье, крупных сережек и браслетов с асимметричными формами. Необычные сочетания жемчуга с цветными камнями или металлами будут на пике популярности.

Стильные наушники

Наушники становятся не только практичным, но и модным аксессуаром. Дизайнеры предлагают интегрировать их в образ: от массивных моделей в футуристическом стиле до минималистичных вариантов в классических цветах.