Самые легендарные роли французского секс-символа Венсана Касселя

Венсан Кассель однозначно до сих пор является одним из самых талантливых и сексуальных актеров, который исполнил множество ролей, запечатлевшихся в памяти миллионов зрителей.

РБК-Украина (проект Styler) подготовило список самых легендарных ролей французского актера Венсана Касселя и охотно делится им с вами.

Черный лебедь

Сюжет этой истории разворачивается вокруг нового спектакля "Лебединого озера" и жестокой борьбы за главную партию. Молодая балерина, по имени, Нина - хочет выполнять именно ее, но хореограф Тома Леруа, которого и сыграл Кассаль не видит в ней необходимой жесткости и своенравия. В погоне за желанной ролью Нина переживает сильные галлюцинации и внутренний конфликт.

Необратимость

Перед зрителем предстают разъяренные друзья Маркус и Пьер пытаются найти и убить насильника, изуродовавшего девушку, по имени Алекс, жену Маркуса. Поругавшись с мужем на вечеринке, она одна отправилась домой по ночным улицам, где на нее и напал больной садист.

Мой король

Этот фильм погружает зрителя в историю легкого восхищения, перерастающего в настоящую страсть. Десять лет сильной любви, полной безоглядного счастья и закрывающей глаза на ревность.

Оказавшись наедине с собой, Тони возвращается мысленно к отношениям с Джорджио. Кем был этот человек? Кем она стала рядом с ним? На эти вопросы главной героини придется найти ответы.

Связь

В центре сюжета предстают два непростых агента - они бывшие любовники, которые вынуждены сотрудничать среди противостояния международным кибератакам, угрожающим Великобритании, и одновременно открывать для себя глубокие тайны их разрушительных отношений.

Особенные

Фильм повествует простую истину, которую мы обычно не видим в жизни, когда настоящие супергерои живут среди нас. Они не летают над землей и не стреляют молниями. Они просто каждый день совершают свое дело, создавая настоящее чудо для особых людей, от которых отказались все остальные.