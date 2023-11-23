Найлегендарніші ролі французького секс-символа Венсана Касселя

Венсан Кассель однозначно й досі є одним з найталановитіших та найсексуальніших акторів, який виконав безліч ролей, що закарбувалися у пам’яті мільйонів глядачів.

Чорний лебідь

Сюжет цієї історії розгортається навколо нової вистави "Лебединого озера" і жорстокої боротьби за головну партію. Молода балерина, на ім’я, Ніна - хоче виконувати саме її, але хореограф Тома Леруа, якого і зіграв Кассаль не бачить в ній необхідної жорсткості та норовливості. У гонитві за бажаною роллю Ніна переживає сильні галюцинації й внутрішній конфлікт.

Незворотність

Перед глядачем постають розлючені друзі Маркус і П’єр намагаються знайти і вбити ґвалтівника, який понівечив дівчину, на ім'я Алекс, дружину Маркуса. Посварившись з чоловіком на вечірці, вона одна вирушила додому нічними вулицями, де на неї та напав хворий садист.

Мій король

Цей фільм занурює глядача в історію легкого захоплення, яке переростає у справжню пристрасть. Десять років сильної любові, повної безоглядного щастя і що заплющує очі на ревнощі.

Опинившись наодинці з собою, Тоні повертається в думках до відносин з Джоржіо. Ким була ця людина? Ким вона стала поруч з ним? На ці питання головній героїні доведеться знайти відповіді.

Зв’язок

В центрі сюжету постають двоє непростих агентів - вони колишні коханці, що змушені співпрацювати серед протистояння міжнародним кібератакам, які загрожують Великій Британії, і водночас відкривати для себе глибокі таємниці їхніх руйнівних стосунків.

Особливі

Фільм розповідає просту істину, яку ми зазвичай не бачимо в житті, коли справжні супергерої живуть серед нас. Вони не літають над землею та не стріляють блискавками. Вони просто щодня роблять свою справу, створюючи справжнє диво для особливих людей, від яких відмовились усі інші.