"Лучший папа в мире": племянница Софии Ротару почтила память покойного отца (фото)

Певица Sonya Kay, настоящее имя которой София Хлябич (Петрова), почтила память своего отца, бизнесмена Сергея Хлябича. Его не стало четыре года тому назад.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram племянницы Софии Ротару.

Sonya Kay вспомнила об умершем отце

Исполнительница посвятила щемящий пост родному человеку, добавив архивное фото из семейного архива.

"Папа, сегодня уже 4 года, как тебя нет вместе с нами, не верится! Мы ужасно по тебе скучаем и очень сильно любим! Ты всегда в наших сердцах! Самый лучший папа в мире", - написала София.

Sonya Kay с отцом (фото: instagram.com/sonyakayofficial)

Напомним, папа племянницы Ротару умер в возрасте 65 лет от оторванного тромба. Хотя до этого он лечил онкологию в Израиле.

Его дочь тяжело переживала потерю. Тогда у нее была запланирована свадьба с хоккеистом сборной Украины Олегом Петровым.

Sonya Kay с Олегом Петровым (фото: instagram.com/sonyakayofficial)

Однако торжественное событие пришлось отменить, поскольку именно папа должен был вести Соню к алтарю.

Бизнесмен Сергей Хлябич был женат на сестре народной артистки Украины Софии Ротару почти 40 лет. Дочь они назвали в честь знаменитой тети.

Sonya Kay с мамой и мужем (фото: instagram.com/sonyakayofficial)