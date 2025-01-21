Лучший завтрак для здоровья сердца и снижения холестерина: доступен каждому

Эксперты по вопросам питания сообщают, что людям есть больше запеченных бобов, если они ищут идеальную пищу, которая является быстрой и здоровой. Такое блюдо идеально подходит для завтрака в сочетании с яйцами.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Mirror .

Почему бобовые надо есть на завтрак?

Зарегистрированный диетолог Хелен Бонд объяснила, что бобовые очень полезны для нас, и поскольку они готовятся в закрытой банке вместо предварительного бланширования перед консервированием, это дает пользу.

"Если вы ищете быструю еду, они (бобы) дешевле и намного питательнее, чем готовые блюда и продукты на вынос, полные соли и жира, которые вредны для нашего здоровья", - сказала она.

Стандартная порция печеной фасоли содержит около 168 калорий, обычно она продается в банках.

Это также качественный источник как белка, так и клетчатки.

"Половина банки фасоли содержит 8 г клетчатки, что составляет 27% нашей ежедневной нормы, а клетчатка полезна для здоровья нашего кишечника и сердца", - сказала Хелен.

Клетчатка имеет много преимуществ для организма.

Содержание клетчатки особенно полезно, поскольку оно поддерживает здоровье пищеварения, помогает регулировать уровень сахара в крови и может способствовать ощущению сытости, что помогает контролировать вес.

Это также может помочь снизить уровень холестерина и снизить риск сердечных заболеваний.

Клетчатка может помочь вам почувствовать сытость, что предотвращает переедание. Это может помочь вам поддерживать здоровый вес, что хорошо для артериального давления, контроля уровня сахара в крови и холестерина.