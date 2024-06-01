Лучший летний напиток: как приготовить домашний квас из черного хлеба

Домашний квас - давний украинский напиток. Его можно легко приготовить на дому за три дня из простых ингредиентов. В результате у вас будет свежий, кисло-сладкий освежающий напиток.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал повара Андрея Клюса.
Андрей Клюс показывает, как сделать домашний квас из хлеба с добавлением небольшого количества прессованных дрожжей.
Для приготовления подготовьте следующие простые ингредиенты:
Сначала нужно вскипятить воду и охладить ее до комнатной температуры.
Затем хлеб нарежьте кубиками, запеките в духовке, разогретой до 180-200°C. Готовые сухарики должны быть темного цвета. Охладите их до комнатной температуры.
После этого добавьте сухари в воду, всыпьте сахар и лимонную кислоту.
Покрошите руками в воду свежие дрожжи, перемешайте и оставьте на ночь в прохладном месте. Важно крышкой не накрывать.
Процедите напиток через марлю и разлейте квас в бутылках. Не наливайте полные бутылки, чтобы квас, поднимаясь, не выходил наружу. Оставьте на 2 дня в холодильнике.
С каждым днем вкус напитка будет более резким и менее сладким. Такой домашний квас можно хранить неделю.
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