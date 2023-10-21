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Лучшее время для полива орхидеи в холод: она завалит вас цветами!

Как поливать орхидею зимой (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Самым популярным видом орхидей является орхидея моли, также известная как фаленопсис. Орхидеи моли элегантны и могут цвести несколько раз в месяц. Однако один из аспектов ухода за этим растением, где часто совершают ошибки, это полив.

Как правильно поливать орхидею осенью и зимой, объясняет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на британское издание Express.

Простой совет

Переувлажнение орхидей может привести к загниванию корней, пожелтевшим и сухим листьям и опаданию бутонов. Поэтому в осенне-зимние месяцы владельцам комнатных цветов нужно реже поливать их.

Следует проверять почву растения на влагу каждые 10 дней, и если она кажется вам сухой, подлейте небольшое количество теплой, не холодной воды.

Иногда советуют класть в горшок кубики льда, которые будут постепенно таять и увлажнять корни. Однако они слишком холодные и могут наоборот навредить растению.

Что касается времени полива, то делайте это утром, чтобы вся вода успела впитаться в течение дня.

Если вы залили орхидею, и ее корневая система начала гнить, дайте растению высохнуть. Для цветущих орхидей придется подождать, пока она закончит цветение, чтобы решать проблему.

Вам нужно удалить части испорченных корней с помощью стерильного ножа, затем пересадите растение в свежую землю.

 

Ранее мы рассказывали о главных ошибках в уходе за орхидеей, которые ее погубят.

Читайте также, какие цветы нужно обрезать в октябре, чтобы они пышно зацвели.

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