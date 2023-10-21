Лучшее время для полива орхидеи в холод: она завалит вас цветами!

Простой совет

Переувлажнение орхидей может привести к загниванию корней, пожелтевшим и сухим листьям и опаданию бутонов. Поэтому в осенне-зимние месяцы владельцам комнатных цветов нужно реже поливать их.

Следует проверять почву растения на влагу каждые 10 дней, и если она кажется вам сухой, подлейте небольшое количество теплой, не холодной воды.

Иногда советуют класть в горшок кубики льда, которые будут постепенно таять и увлажнять корни. Однако они слишком холодные и могут наоборот навредить растению.

Что касается времени полива, то делайте это утром, чтобы вся вода успела впитаться в течение дня.

Если вы залили орхидею, и ее корневая система начала гнить, дайте растению высохнуть. Для цветущих орхидей придется подождать, пока она закончит цветение, чтобы решать проблему.

Вам нужно удалить части испорченных корней с помощью стерильного ножа, затем пересадите растение в свежую землю.