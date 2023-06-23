Лучшие упражнения для похудения в зоне живота. И не нужно потеть в спортзале

Во время похудения зона живота и талии дается тяжелее всего, однако есть несколько наиболее эффективных упражнений для этого проблемного места.
Фитнес-эксперт поделился ими с изданием Express.co.uk.
Для укрепления пресса планка является классическим упражнением. Эксперт рекомендует добавить поворот, чтобы увеличить интенсивность работы мышц.
Техника выполнения:
Это прекрасное упражнение для всего тела, которое прорабатывает мышцы пресса, разгибательные мышцы спины и изгибающие мышцы бедер, а также отлично прорабатывает живот.
Техника выполнения:
Это упражнение необязательно выполнять в воде, но техникой оно очень напоминает один из способов плавать.
Техника выполнения:
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