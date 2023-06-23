Найкращі вправи для схуднення в зоні живота. І не потрібно пітніти в спортзалі
Як схуднути в животі (фото: Freepik)
Під час схуднення зона живота та талії дається найважче, проте є кілька найбільш ефективних вправ для цього проблемного місця.
Планка з поворотом
Для зміцнення преса, планка є класичною вправою. Експерт рекомендує додати поворот, щоб збільшити інтенсивність роботи м'язів.
Техніка виконання:
- станьте в положення планки. Стежте за тим, аби ваше тіло було однією лінією.
- утримуйтеся так до однієї хвилини, повертаючи стегна праворуч і ліворуч. Зосередьтеся на залученні м'язів кора
- відпочиньте одну хвилину та повторіть тричі
Тизер з поворотом
Це чудова вправа для всього тіла, яка опрацьовує м'язи преса, розгинальні м'язи спини та згинальні м'язи стегон, а також чудово опрацьовує живіт.
Техніка виконання:
- ляжте на спину, ноги випряміть і тримайте разом
- витягніть руки в положення літери "Т" на підлозі
- підніміть голову з підлоги, дивлячись на пальці ніг
- зведіть руки до стегон, а ноги витягніть перед собою. При цьому вам треба балансувати на куприку.
- поверніть тулуб праворуч, потім поверніться до центру
- повторіть десять разів
Плавання
Цю вправу необов'язково виконувати у воді, але технікою вона дуже нагадує один зі способів плавати.
Техніка виконання:
- ляжте на живіт, витягнувши руки та ноги на ширині стегон
- підніміть верхню та нижню частини тіла з підлоги разом із руками та ногами. Голова повинна бути на одній лінії з тілом та опущена донизу.
- почніть відштовхуватися руками та ногами, ніби пливете
- зробіть це протягом восьми-десяти рахунків і повторіть тричі