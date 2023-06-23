UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Найкращі вправи для схуднення в зоні живота. І не потрібно пітніти в спортзалі

Як схуднути в животі (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Під час схуднення зона живота та талії дається найважче, проте є кілька найбільш ефективних вправ для цього проблемного місця.

Фітнес-експерт поділився ними з виданням Express.co.uk.

Планка з поворотом

Для зміцнення преса, планка є класичною вправою. Експерт рекомендує додати поворот, щоб збільшити інтенсивність роботи м'язів.

Техніка виконання:

  • станьте в положення планки. Стежте за тим, аби ваше тіло було однією лінією.
  • утримуйтеся так до однієї хвилини, повертаючи стегна праворуч і ліворуч. Зосередьтеся на залученні м'язів кора
  • відпочиньте одну хвилину та повторіть тричі

Тизер з поворотом

Це чудова вправа для всього тіла, яка опрацьовує м'язи преса, розгинальні м'язи спини та згинальні м'язи стегон, а також чудово опрацьовує живіт.

Техніка виконання:

  • ляжте на спину, ноги випряміть і тримайте разом
  • витягніть руки в положення літери "Т" на підлозі
  • підніміть голову з підлоги, дивлячись на пальці ніг
  • зведіть руки до стегон, а ноги витягніть перед собою. При цьому вам треба балансувати на куприку.
  • поверніть тулуб праворуч, потім поверніться до центру
  • повторіть десять разів

Плавання

Цю вправу необов'язково виконувати у воді, але технікою вона дуже нагадує один зі способів плавати.

Техніка виконання:

  • ляжте на живіт, витягнувши руки та ноги на ширині стегон
  • підніміть верхню та нижню частини тіла з підлоги разом із руками та ногами. Голова повинна бути на одній лінії з тілом та опущена донизу.
  • почніть відштовхуватися руками та ногами, ніби пливете
  • зробіть це протягом восьми-десяти рахунків і повторіть тричі

Раніше ми розповідали, які популярні перекуси заважають вам схуднути.

Дивіться також, як схуд найтовстіший чоловік у світі на 330 кілограмів.

Читайте РБК-Україна в Google News
жир