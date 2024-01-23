RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Лучшие и худшие продукты для ваших легких: пересмотрите свой рацион

Названы лучшие и худшие продукты для здоровья легких (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Правильное питание имеет большое значение не только для общего здоровья и веса человека, но и для правильной работы его внутренних органов.

Какие продукты вам нужны для здоровья легких, а какие принесут им вред, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на WebMD.

Какие продукты полезны для легких

  • С высоким содержанием клетчатки

Что общего у малины, гороха, чечевицы и черной фасоли? Все они богаты клетчаткой, что полезно для легких. Исследования показывают, что у людей, которые едят больше клетчатки, легкие работают лучше, чем у тех, кто ест мало клетчатки. Другие продукты, богатые клетчаткой, включают спагетти из цельной пшеницы, печеную фасоль, семена чиа, киноа, груши и брокколи.

  • Кофе

Хорошие новости для любителей кофе: утренняя чашка может принести пользу легким. Исследования указывают на связь между регулярным употреблением кофе и здоровьем легких. Это может быть связано с кофеином, который обладает противовоспалительным действием, и полифенолами, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

  • Цельнозерновые продукты

Цельнозерновые продукты полезны для легких. К ним относятся коричневый рис, цельнозерновой хлеб, макароны из цельной пшеницы, овес, киноа и ячмень. Цельнозерновые продукты не только богаты клетчаткой, обладающей антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, но также полны витамина Е, селена и незаменимых жирных кислот, которые полезны для здоровья легких. Рафинированные зерна, такие как белая мука и белый рис, теряют многие питательные вещества в процессе помола.

  • Ягоды

Красные и синие фрукты, такие как черника и клубника, богаты флавоноидом антоцианом, который придает им цвет, а также является сильным антиоксидантом. Исследования показывают, что этот пигмент может замедлить естественное ухудшение состояния легких с возрастом. В одном исследовании у пожилых мужчин, которые ели как минимум две порции черники в неделю, наблюдалось заметно меньшее снижение функции легких, чем у тех, кто ел меньше черники или вообще не ел ее.

  • Листовые зеленые овощи

Наполните свою тарелку шпинатом, мангольдом и другой листовой зеленью, и вы снизите риск заболевания раком легких. Одно исследование показало, что китайская зелень особенно хороша для этой цели. Это может быть связано с высоким содержанием каротиноидов, которые являются антиоксидантами.

  • Помидоры

Помидоры являются самым богатым источником ликопина, который связан со здоровьем легких. Употребление в пищу помидоров и томатных продуктов, таких как томатный сок, может уменьшить воспаление дыхательных путей, если у вас астма, и снизить вероятность смерти, если у вас хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Ликопин также связан с меньшим снижением функции легких у молодых людей. Эти преимущества еще более выражены для людей, которые раньше курили.

Какие продукты вредны для легких

  • Обработанное мясо

Исследования показывают связь между обработанным или консервированным мясом и ухудшением функции легких. Исследователи считают, что нитриты, используемые при переработке и консервировании колбасных изделий, могут вызвать воспаление и стресс для легких. Бекон, ветчина, мясные деликатесы и колбаса относятся к категории обработанного мяса.

  • Сладкие напитки

Сделайте одолжение своим легким и замените безалкогольные напитки водой. Исследование показало, что взрослые, которые выпивали более пяти подслащенных безалкогольных напитков в неделю, с большей вероятностью болели хроническим бронхитом, а дети чаще болели астмой. Неясно, были ли причиной этого газированные напитки, но закономерность очевидна. Если вы курите, даже несладкие безалкогольные напитки могут нанести вред вашим легким.

  • Слишком много соли

Немного добавляет вкуса, но много увеличивает вероятность возникновения проблем с легкими. Люди, которые едят много соли, чаще страдают длительным бронхитом. Диета с высоким содержанием натрия может усугубить симптомы астмы, но вы можете помочь своим легким работать лучше, если на пару недель откажетесь от соли. Готовьте с нуля и избегайте ресторанов и упакованных продуктов. Прочтите этикетки и спросите своего врача, какая дозировка слишком велика. Пределы обычно составляют от 1500 до 2300 мг в день.

  • Большое количество алкоголя

Пьянство вредно для печени и легких. Сульфиты в алкоголе могут ухудшить симптомы астмы, а этанол влияет на клетки легких. Если вы пьете слишком много, у вас больше шансов заболеть пневмонией и другими проблемами с легкими. Но немного - это нормально. Два напитка или меньше в день, особенно если это вино, могут быть полезны для здоровья легких. Однако эксперты в области здравоохранения не рекомендуют никому начинать пить, а если вы все же пьете, соблюдайте умеренность.

Читайте РБК-Украина в Google News
продуктиЗдоровое питаниеЗдоровая еда