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Лучшие соусы для зимних салатов: чем можно легко заменить жирный майонез

Чем можно заменить магазинный майонез (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Совсем скоро зимние праздники, а значит в меню снова появятся салаты из множества ингредиентов, которые заправлены майонезом. Многие хотят отказаться от этой традиции и ищут варианты соусов, которые смогут заменить классический майонез.

Какие соусы отлично подойдут для зимних салатов - читайте в материале Styler.

Постный соус из фасоли

Вам понадобится:

  • Белая консервированная фасоль - 1 банка
  • Чеснок - 1 зубчик
  • Горчица - 1 ч. ложка
  • Лимонный сок - 2 ч. ложки
  • Растительное масло - 3 ст. ложки
  • Сушеные травы, соль, перец - по вкусу

Как приготовить:

В чашу блендера отправляем фасоль, туда добавляем измельченный чеснок и перебиваем до однородного состояния. Добавляем горчицу, лимонный сок и специи - любые по вашему вкусу. Еще раз перебиваем все вместе.

Потом медленно, в 2-3 захода добавляем растительное масло и взбиваем 3-5 минут. Если соус вышел густой - долейте жидкости из банки с фасолью и еще раз взбейте.

Употреблять этот соус можно как заправку к салатам или же подавать отдельно - к горячим закускам и овощам.

Соус с авокадо

Вам понадобится:

  • Авокадо - 150 г
  • Сок лимона - 1 ч. ложка
  • Горчица - 0,5 ч. ложки
  • Оливковое масло - 2 ст. ложки
  • Соль, специи - по вкусу

Как приготовить:

Возьмите мягкий авокадо, вырежьте мякоть, поместите в блендер. Добавьте сок лимона, горчицу и оливковое масло. Взбейте до однородного состояния. Добавьте соль и специи, а потом еще раз взбейте.

Домашний майонез

Приготовить идеальный соус можно и самостоятельно. Он будет отличаться по составу, ведь там не будет загустителей и консервантов, а также усилителей вкуса.

Вам понадобится:

  • Яичные желтки - 3 шт.
  • Горчица - 1 ч. ложка
  • Сахар - ½ ч. ложки
  • Соль - щепотка
  • Оливковое или подсолнечное масло - 150 мл
  • Лимонный сок - ½ ч. ложки

Как приготовить:

Желтки взбиваем венчиком или миксером, добавляем в процессе горчицу, соль и сахар. Потом постепенно вливаем растительное масло. Взбиваем в умеренном темпе. Потом добавляем лимонный сок или яблочный уксус.

Если вы хотите соус без горчицы - то не добавляйте ее в процессе взбивания и дождитесь, пока масса станет густой.

Майонез без яиц

Вам понадобится:

  • Молоко - 150 мл
  • Растительное масло - 300 мл
  • Горчица - 2 ч. ложки
  • Лимонный сок - 2 ст. ложки
  • Соль - щепотка

Как приготовить:

Растительное масло и молоко взбивать в блендере 1 минуту. Когда масса станет густой, добавить горчицу, лимонный сок и соль. Потом еще раз взбить - до однородной массы.

Греческий йогурт

Вам понадобится:

  • Йогурт без вкуса и добавок - 180 мл
  • Огурец - 1 шт.
  • Чеснок - 2 зубчика
  • Лимонный сок - 1 ст. ложка
  • Укроп, петрушка, кинза - мелконарезанные, 1 ст. ложка.
  • Перец, соль - по вкусу

Как приготовить:

Огурцы натереть на терке, чеснок измельчить через пресс, смешать с остальными ингредиентами и поставить на час в холодильник.

Сметанно-горчичный соус

Вам понадобится:

  • Сметана - 3-4 ст. ложки
  • Горчица - 1 ч. ложка
  • Соевый соус - 1 ст. ложка
  • Соль, свежая зелень

Как приготовить:

Смешайте все ингредиенты, кроме зелени и отправьте в холодильник на полчаса. Потом добавьте зелень и подавайте на стол.

Айоли из тофу

Вам понадобится:

  • Тофу - 150 г
  • Лимонный сок - 2 ст. ложки
  • Оливковое масло - 2 ч. ложки
  • Чеснок - 3 зубчика
  • соль, перец - по вкусу

Как приготовить:

Тофу разомните вилкой вместе с жидкостью из упаковки. Смешайте все ингредиенты и взбейте в блендере. Дайте соусу настояться 20 минут.

Секреты приготовления идеального соуса

Все продукты для соуса должны быть комнатной температуры и свежими. Перед приготовлением достаньте из холодильника и оставьте на полчаса.

Из домашних яиц соус получается более желтый, из обычных - светлый. Растительное масло не берите экстракласса - оно будет горчить. Можно взять подсолнечное и оливковое в пропорции 1:1 - так будет вкуснее.

Кстати, ранее мы писали о том, какие салаты станут отличной заменой для Оливье.

А также мы рассказывали, почему майонез стоит исключить из "запрещенки".

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