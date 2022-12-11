Лучшие соусы для зимних салатов: чем можно легко заменить жирный майонез

Совсем скоро зимние праздники, а значит в меню снова появятся салаты из множества ингредиентов, которые заправлены майонезом. Многие хотят отказаться от этой традиции и ищут варианты соусов, которые смогут заменить классический майонез.
Какие соусы отлично подойдут для зимних салатов - читайте в материале Styler.
Вам понадобится:
Как приготовить:
В чашу блендера отправляем фасоль, туда добавляем измельченный чеснок и перебиваем до однородного состояния. Добавляем горчицу, лимонный сок и специи - любые по вашему вкусу. Еще раз перебиваем все вместе.
Потом медленно, в 2-3 захода добавляем растительное масло и взбиваем 3-5 минут. Если соус вышел густой - долейте жидкости из банки с фасолью и еще раз взбейте.
Употреблять этот соус можно как заправку к салатам или же подавать отдельно - к горячим закускам и овощам.
Вам понадобится:
Как приготовить:
Возьмите мягкий авокадо, вырежьте мякоть, поместите в блендер. Добавьте сок лимона, горчицу и оливковое масло. Взбейте до однородного состояния. Добавьте соль и специи, а потом еще раз взбейте.
Приготовить идеальный соус можно и самостоятельно. Он будет отличаться по составу, ведь там не будет загустителей и консервантов, а также усилителей вкуса.
Вам понадобится:
Как приготовить:
Желтки взбиваем венчиком или миксером, добавляем в процессе горчицу, соль и сахар. Потом постепенно вливаем растительное масло. Взбиваем в умеренном темпе. Потом добавляем лимонный сок или яблочный уксус.
Если вы хотите соус без горчицы - то не добавляйте ее в процессе взбивания и дождитесь, пока масса станет густой.
Вам понадобится:
Как приготовить:
Растительное масло и молоко взбивать в блендере 1 минуту. Когда масса станет густой, добавить горчицу, лимонный сок и соль. Потом еще раз взбить - до однородной массы.
Вам понадобится:
Как приготовить:
Огурцы натереть на терке, чеснок измельчить через пресс, смешать с остальными ингредиентами и поставить на час в холодильник.
Вам понадобится:
Как приготовить:
Смешайте все ингредиенты, кроме зелени и отправьте в холодильник на полчаса. Потом добавьте зелень и подавайте на стол.
Вам понадобится:
Как приготовить:
Тофу разомните вилкой вместе с жидкостью из упаковки. Смешайте все ингредиенты и взбейте в блендере. Дайте соусу настояться 20 минут.
Все продукты для соуса должны быть комнатной температуры и свежими. Перед приготовлением достаньте из холодильника и оставьте на полчаса.
Из домашних яиц соус получается более желтый, из обычных - светлый. Растительное масло не берите экстракласса - оно будет горчить. Можно взять подсолнечное и оливковое в пропорции 1:1 - так будет вкуснее.
Кстати, ранее мы писали о том, какие салаты станут отличной заменой для Оливье.
А также мы рассказывали, почему майонез стоит исключить из "запрещенки".