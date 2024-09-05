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Лучшие вещи, которые отец невесты может сделать для своей дочери в день ее свадьбы

Лучшие вещи для невесты в день свадьбы (фото: flickr.com/PhilDolby)
Автор: Styler

Связь отца и дочери неразрывна на протяжении всей планировки свадьбы. Папа становится для невесты источником поддержки, покоя и заботы в ее особый день.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о лучших вещах, которые отец может сделать на свадьбе своей дочери.

Поддержите невесту

Невеста очень волнуется в свой особый день, так что лучший подарок от папы дочери - благословение, поддержка и совет. Иногда это может быть даже важнее любых материальных подарков. Сентиментальный жест или обычное утреннее действие будет иметь большое значение.

Проведите свою дочь к алтарю

Это не обязательно, но иногда невеста хочет, чтобы ее провожал отец. Отнеситесь к этому делу очень серьезно. Какова ваша главная цель? Красиво и в равном темпе провести невесту мимо гостей. Ваша дочь будет слишком взволнована, чтобы контролировать свой ход. Поэтому поддержите ее, позвольте погрузиться в атмосферу праздника.

Напомните своей дочери, что она неотразима

Сделайте ей комплимент. Чтобы быть в хорошем настроении, невеста должна быть уверена, что выглядит хорошо. Именно здесь понадобится ваше хорошее родительское слово. Комплимент от вас станет для дочери наиболее желанным и трогательным в день ее свадьбы.

Произнесите поздравительное слово

Во время застолья вам обязательно предоставят слово, поэтому лучше подготовиться заранее. Продумайте свою речь: что хотите пожелать молодоженам, что подчеркнуть и чем завершить.

Вы можете сделать для себя краткие примечания, к которым обратитесь во время застолья. Не торопитесь, чтобы не забыть мысль. Будьте положительными и используйте шутки. Невеста оценит ваши старания.

Подготовьтесь к фотосъемке

Будьте терпеливы к требованиям свадебных фото. Обращайтесь с дочерью непринужденно: обменивайтесь теплыми взглядами, напоминайте ей, как она хороша. Фотограф зафиксирует эти моменты и сделает искренние снимки в память.

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При написании материала использованы источники: BRIDES, Martha Stewart

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