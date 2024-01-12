Лучшие поздравления с днем Татьяны в стихах, картинках и прозе: храните самые теплые открытки

12 января украинцы отмечают день Татьяны по новому календарю. Держите лучшие поздравления с этим праздником и поздравляйте своих близких и друзей!

Поздравления с Татьяниным днем в стихах

Сьогодні твої іменини, Тетянко!

Бажаю в душі лиш веселих пісень,

Щоб ти посміхалася кожного ранку,

Щоб був повен радощів кожен твій день!



Нехай береже тебе янголятко

Від різних невдач та лихої біди!

Бажаю здоров’я, кохання, достатку,

І щоб усі мрії здійснялись завжди!

З днем Тетяни шлю вітання!

Хай здійсняться всі бажання.

Хай казковим буде вечір,

Хай буде повним щастя глечик.



Бажаю днів не марнувати,

Спішити жити і кохати.

За мрією сміливо йти

І легко досягти мети.

З днем ангела, Танюша, Таня!

Ти - неймовірна, як завжди.

І мої щирі привітання

У день святковий цей прийми.



Щоб тіло ніжилось від ласки,

А вуха - від приємних слів.

Щоб друзі не вдягали маски,

І щоб не було ворогів.

Поздравление с днем Татьяны в прозе

Татьяна, пусть твое счастье никогда не кончается, а все, что ты для себя решила - осуществляется. А здоровье и душевное спокойствие остаются главными спутниками твоего хорошего настроения!

С Днем ангела, дорогая Таня! Пусть не только сегодня, но удача сопровождает тебя во всех начинаниях, а ангел предохраняет от невзгод. Пусть у тебя никогда не возникает сложных препятствий в жизни, а мечты становятся реальностью быстрее, чем ожидаешь!

Поздравляю тебя, Татьяна, с персональным праздником. Пусть родители - твои творцы, всегда тебя поддерживают, дети - твои творения, всегда тебя радуют, а муж - твой избранник, всегда окружает тебя любовью и заботой. Одним словом, простого тебе женского счастья!

Поздравляем с Днем Ангела! Пусть твой небесный хранитель будет рядом Тебя в минуты радости и печали, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда Ты упадешь, он - поднимет, когда ты заплачешь - утешит, когда ты будешь радоваться, он вместе с тобой будет радоваться.