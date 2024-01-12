Лучшие поздравления с днем Татьяны в стихах, картинках и прозе: храните самые теплые открытки
12 января украинцы отмечают день Татьяны по новому календарю. Держите лучшие поздравления с этим праздником и поздравляйте своих близких и друзей!
РБК-Украина (проект Styler) собрало лучшие поздравления с днем Татьяны в стихах, картинках и прозе.
Поздравления с Татьяниным днем в стихах
Сьогодні твої іменини, Тетянко!
Бажаю в душі лиш веселих пісень,
Щоб ти посміхалася кожного ранку,
Щоб був повен радощів кожен твій день!
Нехай береже тебе янголятко
Від різних невдач та лихої біди!
Бажаю здоров’я, кохання, достатку,
І щоб усі мрії здійснялись завжди!
З днем Тетяни шлю вітання!
Хай здійсняться всі бажання.
Хай казковим буде вечір,
Хай буде повним щастя глечик.
Бажаю днів не марнувати,
Спішити жити і кохати.
За мрією сміливо йти
І легко досягти мети.
З днем ангела, Танюша, Таня!
Ти - неймовірна, як завжди.
І мої щирі привітання
У день святковий цей прийми.
Щоб тіло ніжилось від ласки,
А вуха - від приємних слів.
Щоб друзі не вдягали маски,
І щоб не було ворогів.
Поздравление с днем Татьяны в прозе
Татьяна, пусть твое счастье никогда не кончается, а все, что ты для себя решила - осуществляется. А здоровье и душевное спокойствие остаются главными спутниками твоего хорошего настроения!
С Днем ангела, дорогая Таня! Пусть не только сегодня, но удача сопровождает тебя во всех начинаниях, а ангел предохраняет от невзгод. Пусть у тебя никогда не возникает сложных препятствий в жизни, а мечты становятся реальностью быстрее, чем ожидаешь!
Поздравляю тебя, Татьяна, с персональным праздником. Пусть родители - твои творцы, всегда тебя поддерживают, дети - твои творения, всегда тебя радуют, а муж - твой избранник, всегда окружает тебя любовью и заботой. Одним словом, простого тебе женского счастья!
Поздравляем с Днем Ангела! Пусть твой небесный хранитель будет рядом Тебя в минуты радости и печали, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда Ты упадешь, он - поднимет, когда ты заплачешь - утешит, когда ты будешь радоваться, он вместе с тобой будет радоваться.
Раньше мы рассказывали, почему Татьянин день теперь 12 января, а не 25-го.
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