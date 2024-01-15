Лучшие образы звезд на красной дорожке Critics Choice Awards (фото, видео)

В Лос-Анджелесе состоялось награждение премии Critics Choice Awards, где звезды показали свои невероятные образы и поразили друг друга.
РБК-Украина (проект Styler) сделала для вас подборку лучших образов из красной дорожки и с удовольствием делится с вами.
Марго Робби на этот раз отказалась от наряда в стиле “Barbiecore” и предпочла длинное красное платье бренда Balmain со складками и объемными цветами, которое подчеркивает ее внешность.
Марго Робби (фото: Getty images)
Эмма Стоун предстала в сдержанном черном платье с открытым плечом от Louis Vuitton и аккуратно собрала волосы.
Эмма Стоун (фото: Getty images)
Дженнифер Энистон очаровала черным нарядом от Dolce & Gabbana, подчеркивающим ее фигуру и статус.
Риз Уизерспун продемонстрировала лаконичную черную одежду с объемным бантом от Celine и поддержала свою коллегу и подругу Энистон в стиле total black.
Риз Уизерспун из Дженнифер Энистон (фото: Getty images)
Классика и Киллиан Мерфи – это идеальное сочетание, поскольку он всегда появляется на церемониях и фильмах в классических костюмах. Для красной дорожки актер выбрал классический черный костюм и белую рубашку.
Киллиан Мерфи (фото: Getty images)
Молодая звезда "Короны" появилась в очень интересном образе. Ее платье словно сочетает в себе два мира, черный из них говорит о сдержанности и классике, а вот прозрачный верх с камнями раскрывает ее с нежной стороны.
Элизабет Дебики (фото: instagram.com/elizabethdebickinators)
Молодой красавец Голливуда Чарльз Мелтон уже успел покорить сердца миллионов женщин в мире. А на церемонии актер появился в ярком костюме винного цвета и белой рубашке.
Чарльз Мэлтон (фото: Getty images)
Роберт Дауни младший тоже остался верен классическому стилю, он избрал черный костюм, белую рубашку и очки, делающие его образ немного свободным.
Роберт Дауни (фото: Getty images)
Дуа Липа выбрала довольно яркое платье бордового цвета, которое имеет интересную форму и подчеркивает фигуру. Ее силуэтное платье без рукавов от Prada с напоминающими лепестки текстурными волнистыми линиями покорила публику.
На этот раз Билли Айлиш не уступила свои предпочтения свободному стилю и выбрала полосатую рубашку, которую дополнила черным бантом, а также черный пиджак оверсайз.
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