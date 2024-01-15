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Лучшие образы звезд на красной дорожке Critics Choice Awards (фото, видео)

Лучшие образы Critics Choice Awards (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

В Лос-Анджелесе состоялось награждение премии Critics Choice Awards, где звезды показали свои невероятные образы и поразили друг друга.

РБК-Украина (проект Styler) сделала для вас подборку лучших образов из красной дорожки и с удовольствием делится с вами.

Марго Робби

Марго Робби на этот раз отказалась от наряда в стиле “Barbiecore” и предпочла длинное красное платье бренда Balmain со складками и объемными цветами, которое подчеркивает ее внешность.

Марго Робби (фото: Getty images)

Эмма Стоун

Эмма Стоун предстала в сдержанном черном платье с открытым плечом от Louis Vuitton и аккуратно собрала волосы.

Эмма Стоун (фото: Getty images)

Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон очаровала черным нарядом от Dolce & Gabbana, подчеркивающим ее фигуру и статус.

Риз Уизерспун продемонстрировала лаконичную черную одежду с объемным бантом от Celine и поддержала свою коллегу и подругу Энистон в стиле total black.

Риз Уизерспун из Дженнифер Энистон (фото: Getty images)

Киллиан Мерфи

Классика и Киллиан Мерфи – это идеальное сочетание, поскольку он всегда появляется на церемониях и фильмах в классических костюмах. Для красной дорожки актер выбрал классический черный костюм и белую рубашку.

Киллиан Мерфи (фото: Getty images)

Элизабет Дебики

Молодая звезда "Короны" появилась в очень интересном образе. Ее платье словно сочетает в себе два мира, черный из них говорит о сдержанности и классике, а вот прозрачный верх с камнями раскрывает ее с нежной стороны.

Элизабет Дебики (фото: instagram.com/elizabethdebickinators)

Чарльз Мелтон

Молодой красавец Голливуда Чарльз Мелтон уже успел покорить сердца миллионов женщин в мире. А на церемонии актер появился в ярком костюме винного цвета и белой рубашке.

Чарльз Мэлтон (фото: Getty images)

Роберт Дауни

Роберт Дауни младший тоже остался верен классическому стилю, он избрал черный костюм, белую рубашку и очки, делающие его образ немного свободным.

Роберт Дауни (фото: Getty images)

Дуа Липа

Дуа Липа выбрала довольно яркое платье бордового цвета, которое имеет интересную форму и подчеркивает фигуру. Ее силуэтное платье без рукавов от Prada с напоминающими лепестки текстурными волнистыми линиями покорила публику.

Билли Айлиш

На этот раз Билли Айлиш не уступила свои предпочтения свободному стилю и выбрала полосатую рубашку, которую дополнила черным бантом, а также черный пиджак оверсайз.

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