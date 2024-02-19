Лучшие образы звезд на красной дорожке BAFTA 2024 (фото)

Киллиан Мерфи

Звезда "Оппенгеймера", как всегда, выглядела очень сдержанно и оставил за собой право быть одним из самых стильных мужчин церемонии. Актер выбрал наряды в черной цветовой гамме. Его образ состоит из рубашки и брюк, которые он дополнил поясом и длинным блейзером.

Киллиан Мерфи (фото: Getty images)

Лили Коллинз

Актриса выбрала платье от Tamara Ralph черного цвета из велюра, которое дополнено массивными цветами в зоне декольте и рукавами-фонариками, придающими луку свежести и легкости.

Лили Коллинз (фото: Getty images)

Марго Робби

Марго Робби выбрала интересное платье от Armani Privé, которое состоит из черного и розового цвета и прекрасно подчеркивает его фигуру.

Марго Робби (фото: Getty images)

Эмма Стоун

Эмма Стоун оделась в модном цвете Pantone - персиковом. Она предстала в платье длины макси с текстурным верхом и рукавом буф от мирового бренда Louis Vuitton.

Эмма Стоун (фото: Getty images)

Райан Гослинг

Звезда фильма "Барби" выбрал белый классический костюм с красной окантовкой от Gucci, подчеркивающий его яркую роль Кена.

Райан Гослинг (фото: Getty images)

Эмили Блант

Эмили предстала в роскошном золотистом платье от Elie Saab, которое в то же время выглядит смело благодаря разрезам и сдержанно, поскольку довольно длинное.

Эмили Блант (фото: Getty images)

Фиби Дайневор

Звезда "Бриджертонов" появилась на красной дорожке в белом атласном платье от Louis Vuitton, которое подчеркивает ее фигуру и позволяет сохранить загадочность.

Фиби Дайневор (фото: Getty images)

Брэдли Купер

Брэдли стал едва ли не самым модным из мужчин, присутствовавших на церемонии, поскольку он выбрал черные брюки палаццо, который является трендом 2024 года, белую рубашку, атласный галстук и двубортное пальто. Купер надел вещи от Louis Vuitton.

Брэдли Купер (фото: Getty images)

Наоми Кэмпбелл

Наоми также очаровала своим нарядом, поскольку она выбрала черное эффектное платье от Chanel с накидкой на голову, которая дополняет образ и делает его немного мистическим.

Наоми Кэмпбелл (фото: Getty images)

Флоренс Пью

Флоренс выбрала достаточно сдержанный образ Harris Reed. Она одела платье черного цвета из велюра, сочетающегося с серебряным корсетом.

Флоренс Пью (фото: Getty images)

Кейт Бланшетт

Кейт Бланшетт выбрала бордовое платье с интересным дополнением в виде бус от Louis Vuitton, позволившее ей подчеркнуть зону талии и декольте.

Кейт Бланшетт (фото: Getty images)