Лучшие образы звезд на красной дорожке BAFTA 2024 (фото)

В Великобритании прошла церемония награждения прошла церемония BAFTA-2024, где на красной дорожке появилось немало звезд, которые поразили своими нарядами.
РБК-Украина (проект Styler) собрало самые эффектные звездные образы из красной дорожки и охотно делится с вами.
Звезда "Оппенгеймера", как всегда, выглядела очень сдержанно и оставил за собой право быть одним из самых стильных мужчин церемонии. Актер выбрал наряды в черной цветовой гамме. Его образ состоит из рубашки и брюк, которые он дополнил поясом и длинным блейзером.
Киллиан Мерфи (фото: Getty images)
Актриса выбрала платье от Tamara Ralph черного цвета из велюра, которое дополнено массивными цветами в зоне декольте и рукавами-фонариками, придающими луку свежести и легкости.
Лили Коллинз (фото: Getty images)
Марго Робби выбрала интересное платье от Armani Privé, которое состоит из черного и розового цвета и прекрасно подчеркивает его фигуру.
Марго Робби (фото: Getty images)
Эмма Стоун оделась в модном цвете Pantone - персиковом. Она предстала в платье длины макси с текстурным верхом и рукавом буф от мирового бренда Louis Vuitton.
Эмма Стоун (фото: Getty images)
Звезда фильма "Барби" выбрал белый классический костюм с красной окантовкой от Gucci, подчеркивающий его яркую роль Кена.
Райан Гослинг (фото: Getty images)
Эмили предстала в роскошном золотистом платье от Elie Saab, которое в то же время выглядит смело благодаря разрезам и сдержанно, поскольку довольно длинное.
Эмили Блант (фото: Getty images)
Звезда "Бриджертонов" появилась на красной дорожке в белом атласном платье от Louis Vuitton, которое подчеркивает ее фигуру и позволяет сохранить загадочность.
Фиби Дайневор (фото: Getty images)
Брэдли стал едва ли не самым модным из мужчин, присутствовавших на церемонии, поскольку он выбрал черные брюки палаццо, который является трендом 2024 года, белую рубашку, атласный галстук и двубортное пальто. Купер надел вещи от Louis Vuitton.
Брэдли Купер (фото: Getty images)
Наоми также очаровала своим нарядом, поскольку она выбрала черное эффектное платье от Chanel с накидкой на голову, которая дополняет образ и делает его немного мистическим.
Наоми Кэмпбелл (фото: Getty images)
Флоренс выбрала достаточно сдержанный образ Harris Reed. Она одела платье черного цвета из велюра, сочетающегося с серебряным корсетом.
Флоренс Пью (фото: Getty images)
Кейт Бланшетт выбрала бордовое платье с интересным дополнением в виде бус от Louis Vuitton, позволившее ей подчеркнуть зону талии и декольте.
Кейт Бланшетт (фото: Getty images)
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