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Лучшие мультфильмы, о которых вы могли забыть: они умилят и насмешат и детей, и взрослых

Что посмотреть всей семьей (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Не знаете, что посмотреть с детьми, чтобы было интересно всем? Если это так, или же вы просто хотите вспомнить хиты своего детства, вам точно стоит присмотреться к этому списку мультипликационных шедевров.

Какие мультики умилят и насмешат и детей, и взрослых, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

"Красавица и Чудовище" (Beauty and the Beast, 1991)

Этот шедевр Disney привлекает великолепной анимацией и историей, которая поразит взрослых и детей. Многие уже смотрели этот мультфильм, но это было давно. Может, стоит вспомнить эту замечательную сказку?

 

"Тарзан" (Tarzan, 1999)

Этот мультфильм поражает волшебной графикой и увлекательной динамикой событий. Не стоит недооценивать старые хиты от мультипликаторов. Это - классика, которая не выходит из моды.

 

"История игрушек" (Toy Story, 1995)

Этот анимационный шедевр от Pixar рассказывает об игрушках, которые оживают, когда их не видят владельцы Готовьтесь плакать и смеяться. Сюжет вас точно поразит и приятно удивит.

 

"Рататуй" (Ratatouille, 2007)

Анимационная история рассказывает о кулинарном герое-мышонке, который мечтает стать великим шеф-поваром. Не зря сцены из этого мультфильма снова начали появляться в шуточных видео. Смотрите и вдохновляйтесь.

 

Мадагаскар (Madagascar, 2005)

Веселый анимационный фильм рассказывает историю четырех животных – льва Алекса, зебры, гиппопотама и жирафа. Они столкнулись с приключениями, сбежали из зоопарка и оказались на диком Мадагаскаре.

 

Шрек (Shrek, 2001)

Комедию, где огр Шрек отправляется спасать принцессу Фиону, можно пересматривать снова и снова. Фильм славится юмором, непредсказуемыми сюжетными поворотами и незабываемыми персонажами.

 

В поисках Немо (Finding Nemo, 2003)

Анимационный фильм от Pixar, в котором веселая рыбка-хирург Марлин отправляется в эпическое путешествие через океан, чтобы найти своего сына Немо. Вместе Дори Марлин преодолевает испытания и понимает, что такое семья на самом деле.

 

Напомним, ранее мы называли 5 разрывных комедий, которые заставят вас забыть об унынии.

Кроме этого, недавно появился список 7 нормальных сериалов о 80-х вместо "Слово пацана. Кровь на асфальте".

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