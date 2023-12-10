Лучшие мультфильмы, о которых вы могли забыть: они умилят и насмешат и детей, и взрослых

Не знаете, что посмотреть с детьми, чтобы было интересно всем? Если это так, или же вы просто хотите вспомнить хиты своего детства, вам точно стоит присмотреться к этому списку мультипликационных шедевров.
Какие мультики умилят и насмешат и детей, и взрослых, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Этот шедевр Disney привлекает великолепной анимацией и историей, которая поразит взрослых и детей. Многие уже смотрели этот мультфильм, но это было давно. Может, стоит вспомнить эту замечательную сказку?
Этот мультфильм поражает волшебной графикой и увлекательной динамикой событий. Не стоит недооценивать старые хиты от мультипликаторов. Это - классика, которая не выходит из моды.
Этот анимационный шедевр от Pixar рассказывает об игрушках, которые оживают, когда их не видят владельцы Готовьтесь плакать и смеяться. Сюжет вас точно поразит и приятно удивит.
Анимационная история рассказывает о кулинарном герое-мышонке, который мечтает стать великим шеф-поваром. Не зря сцены из этого мультфильма снова начали появляться в шуточных видео. Смотрите и вдохновляйтесь.
Веселый анимационный фильм рассказывает историю четырех животных – льва Алекса, зебры, гиппопотама и жирафа. Они столкнулись с приключениями, сбежали из зоопарка и оказались на диком Мадагаскаре.
Комедию, где огр Шрек отправляется спасать принцессу Фиону, можно пересматривать снова и снова. Фильм славится юмором, непредсказуемыми сюжетными поворотами и незабываемыми персонажами.
Анимационный фильм от Pixar, в котором веселая рыбка-хирург Марлин отправляется в эпическое путешествие через океан, чтобы найти своего сына Немо. Вместе Дори Марлин преодолевает испытания и понимает, что такое семья на самом деле.
Напомним, ранее мы называли 5 разрывных комедий, которые заставят вас забыть об унынии.
Кроме этого, недавно появился список 7 нормальных сериалов о 80-х вместо "Слово пацана. Кровь на асфальте".