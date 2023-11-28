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Лучшие методы ухода за AirPods: как правильно чистить, чтобы наушники прослужили долго

Как правильно ухаживать за своими наушниками AirPods (фото: Pexels)
Автор: Павел Колесник

Apple AirPods - высокотехнологичные беспроводные наушники, требующие ухода. Их нужно регулярно чистить, тщательно удаляя загрязнения со всех труднодоступных мест.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт 9to5Mac, посвященный новостям и слухам об Apple и ее продуктах.

Как почистить грязные AirPods

  • Не мойте AirPods под водой
  • Не используйте острые или абразивные инструменты, материалы или чистящие средства
  • Не допускайте попадания воды или посторонних предметов на контакты

Лучшие материалы и инструменты для чистки AirPods

  • Протрите AirPods чистой тканью из микрофибры
  • При необходимости слегка смочите ткань пресной водой
  • Apple говорит, что можно использовать одну и ту же дезинфицирующую салфетку Clorox или 70-процентный изопропиловый/этиловый спирт для AirPods/AirPods Pro
  • Обязательно дайте им полностью высохнуть, прежде чем вставлять их в чехол для зарядки или в уши
  • Используйте зубочистку, чтобы аккуратно удалить разрывы и труднодоступные места - следите за тем, чтобы не задевать микрофоны или другие важные компоненты и не проходить через них

Как очистить ушные вкладки AirPods

  • Используйте чистую сухую ткань из микрофибры или ватный тампон для очистки снаружи
  • Чтобы тщательно их очистить, сильно потяните за ушные силиконовые вкладыши, чтобы снять
  • Вымойте их пресной водой (Apple советует не использовать мыло и другие чистящие средства)
  • Вытрите их чистой тканью
  • Вставьте их на место, пока не услышите щелчок (убедитесь, что овальная форма выровнена)

Ушная вкладка AiprPods (фото: 9to5Mac)

Как очистить чехол для зарядки AirPods Pro

  • Используйте сухую чистую ткань, чтобы протереть чехол для зарядки
  • При необходимости слегка смочите ткань изопропиловым спиртом или используйте салфетку Clorox
  • Не допускайте попадания жидкости и других предметов в зарядный порт/контакты

Напомним, что Apple полностью обновляет AirPods и выпускает наушники 4 поколения.

А еще у нас есть материал об уникальных геймерских наушниках InZone Buds от Sony.

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