Лучший национальный наряд. Украинка феерически победила на престижном конкурсе в ОАЭ (фото)

Что нужно знать об этом турнире

Dubai World Cup - один из самых престижных турниров в мире конного спорта. Он закрывает конный сезон в Дубае (ОАЭ) и является самым большим светским событием.

Эти конные соревнования были основаны вице-президентом и премьер-министром ОАЭ, правителем Дубая шейхом Мохаммедом бин Рашидом Аль Мактумом в 1996 году.

В Dubai World Cup принимают участие самые лучшие чистокровные скакуны со всего мира.

Мероприятие этого года состоялось 30 марта на ипподроме Meydan Racecourse. Общий призовой фонд турнира составил около 30,5 миллионов долларов.

Основное о Style Stakes

В рамках Dubai World Cup ежегодно проводится другой традиционный конкурс - Style Stakes. На нем участники демонстрируют самые оригинальные и красивые наряды (пока лучшие жокеи и лошади мира соревнуются за победу).

Dubai World Cup в целом широко демонстрирует моду в Дубае и собирает "под свое крыло" звездных знаменитостей, влиятельных лиц и даже членов королевских семей.

Женщины приходят в изысканных платьях и шляпках, а мужчины - в идеально сшитых костюмах и разных головных уборах.

Участники конкурса Style Stakes (фото: Antonie Robertson/The National)

Style Stakes проводят в специально отведенной для этого зоне. Конкурс позволяет выиграть призы до 200 тыс. дирхамов (около 2 млн гривен) и состоит из разных номинаций:

"Лучший женский наряд"

"Лучший мужской наряд"

"Лучший наряд для пары"

"Самая креативная шляпа"

"Лучший традиционный наряд" и т.д.

Как украинка победила в "модном" конкурсе

В этом году в номинации "Лучший традиционный наряд", демонстрирующей культурное наследие страны, победила наша согражданка Анна Бондарь.

Награждение победительницы (фото: из личного архива Анны Бондарь)

Девушка рассказала, что в прошлый раз посещала конные соревнования Dubai World Cup вместе с мужем и тогда была одета в желто-голубое платье в национальных цветах и венок.

"Уже в том году люди меня спрашивали, участвую ли я в конкурсе. Но тогда я, к сожалению, о нем не знала. А когда узнала, то уже было поздно регистрироваться для участия. Поэтому я решила, что заранее подготовлюсь и приду в этом году", - рассказала победительница.

К победе украинка готовилась заранее (фото: Antonie Robertson/The National)

Она уточнила, что купила яркое желто-голубое платье (в национальных цветах) от украинского дизайнера Юлии Магдич.

"Обруч и букет из пшеницы заказала у мастерицы Натальи из Львова, которая создает очень интересные аксессуары. Я хотела, чтобы это были не искусственные цветы, а именно колосья пшеницы, которые ассоциируются с Украиной", - поделилась Анна.

Кроме того, ее образ был дополнен:

серьгами с колосочками от дизайнера Светланы Бевзы

керамическим кольцом в виде белой голубки от бренда TSVITE TEREN ("цвіте терен")

Изысканный головной убор и украшения (фото: из личного архива Анны Бондарь)

По мнению Бондарь, они "придали подлинность и завершенность образа".

"Больше я ничего не добавляла - важно было, чтобы все гармонично сочеталось, и каждая деталь имела смысл", - уточнила девушка.

Миссия украинки на конкурсе

Анна призналась, что в целом участвовала в трех номинациях: "Лучший традиционный наряд", "Лучшая шляпка" и "Лучший образ".

Украинка во время конкурса (фото: из личного архива Анны Бондарь)

"Мне кажется, что все удалось, образ был очень заметным... Даже издалека всем было видно, что я представляю Украину. Многие подходили и говорили, что поддерживают нашу страну, фотографировались, публиковали фото в соцсетях", - рассказала украинка.

Она добавила, что имела собственную миссию - напомнить миру об Украине на большом мероприятии, где собралось более 40 тысяч человек из разных стран, а также показать наше культурное наследие.

"К сожалению, я не могла в своей речи после победы говорить о политических моментах, но отметила важность приносить в этот мир больше добра и красоты. Очень рада, что все получилось. Что удалось привлечь внимание. Что Украина прозвучала на таком большом событии", - подытожила девушка.