Лучшая крупа для борьбы с воспалением и высоким сахаром в крови: ешьте ее регулярно

Польза ячменя

Цельнозерновой продукт

Ячмень - цельнозерновой продукт, который связан с контролем веса и улучшением кровяного давления и уровня сахара в крови.

Он бывает разных видов, но перловый ячмень является самым распространенным видом, который вы найдете в продуктовом магазине. Также он частично рафинирован, что сокращает время приготовления, уменьшает содержание клетчатки и питательных веществ.

Для контроля уровня сахара в крови выбирайте цельнозерновой ячмень, также называемый лущеным ячменем, который содержит больше клетчатки и необходимых питательных веществ.

В 50 г невареного ячменя содержится:

калории - 177

углеводов - 36 г

пищевые волокна - 8 г

добавленный сахар - 0 г

белок - 6 г

общее содержание жира - 1 г

насыщенные жиры - 0 г

натрий - 6 мг

калий - 226 мг

фосфор - 132 мг

магний - 66 мг

Он богат растворимой клетчаткой

Существует два типа пищевых волокон - растворимые и нерастворимые, и ячмень предлагает оба. Растворимая клетчатка особенно полезна для контроля уровня сахара в крови.

Доказано, что этот тип клетчатки помогает снизить уровень сахара в крови, замедляя пищеварение и образуя густой гель в пищеварительном тракте, что приводит к уменьшению усвоения глюкозы.

Источник антиоксидантов

Хроническое воспаление и диабет имеют взаимосвязанную связь. Существуют доказательства того, что хроническое воспаление может увеличить риск развития диабета.

Включение продуктов, богатых антиоксидантами, таких как цельнозерновые продукты, может помочь нейтрализовать свободные радикалы, вызывающие хроническое воспаление.

Ячмень богат фитохимическими веществами, такими как фенольная кислота, флавоноиды, фитостеролы и токолы (форма витамина Е), все из которых обладают антиоксидантным действием и могут помочь в борьбе с хроническим воспалением.

Универсальный продукт

Ячмень - это бюджетный основной продукт, который можно использовать в различных блюдах, от супов до салатов. Увеличьте содержание клетчатки в супе, соединив ячмень с фасолью, или добавьте больше клетчатки в классические рецепты супов, заменив ячмень лапшой.

Жевательная текстура и мягкий вкус этого зерна также делают его отличным вариантом для салатов на основе зерна.

Как углеводы влияют на уровень сахара в крови

Уровень сахара в крови естественным образом повышается и падает во время приема пищи и перекусов в течение дня. Пищеварение расщепляет углеводы в пище на глюкозу - основной источник энергии для организма.

Когда глюкоза попадает в кровь, организм реагирует, вырабатывая инсулин, чтобы глюкоза могла попадать в клетки для использования в качестве энергии. Однако, когда у человека диабет, этот процесс нарушается, что приводит к повышению уровня сахара в крови и его более длительному пребыванию на повышенном уровне.

Углеводы играют жизненно важную роль в том, как организм получает и использует энергию.

Рафинированные углеводы, такие как те, что содержатся в выпечке, макаронах и белом хлебе, как правило, имеют низкое содержание клетчатки. Из-за этого они быстро усваиваются и могут вызвать быстрое повышение уровня сахара в крови.

Цельнозерновые продукты, такие как овес, киноа, коричневый рис и ячмень, являются отличным вариантом для стабилизации уровня сахара в крови. Эти зерна также содержат необходимые питательные вещества, такие как витамины, минералы и антиоксиданты, что делает их более здоровым выбором для общего самочувствия.