RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Наехали на мину, но остались живы: военный ВСУ назвал преимущества американского бронетранспортера

Украинский военный рассказал об американских бронетранспортерах (фото6 коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Военные Вооруженных сил Украины положительно отзываются об американских бронетранспортерах М113А3. В частности, когда экипаж бронетранспортера наехал на противотанковую мину, то отделался лишь контузиями.

Об этом сообщили на странице Военно-морских сил ВСУ в Facebook.

Преимущества техники

Механик-водитель бронетранспортера М113А3 Андрей рассказывает, что доволен американской техникой из-за ее быстроты и легкости в управлении. Главным преимуществом является броня, позволяющая сохранить жизнь.

"Был случай, когда наехали на противотанковую мину, экипаж, конечно, контузило, но все остались в живых. Передний каток оторвало, впоследствии смогли ее оттащить, отремонтировали, и сейчас она снова в строю", - рассказал Андрей.

Бронетранспортер М113А3 (nevsepic.com.ua)

Бронетранспортер М113А3 (armyinform.com.ua)

Как учитель решил стать военным

По словам военного, полномасштабная война заскочила его дома в Бердянске Запорожской области. Сейчас родной город воина временно оккупирован.

"В апреле прошлого года я смог вырваться из оккупации. Первым же делом обратился в военкомат. До этого времени опыта военной службы не было. По образованию я учитель украинского языка, литературы и истории, но потому, что я долго работал дальнобойщиком и имею большой опыт работы с техникой - взяли механиком-водителем", - рассказал защитник.

Также Андрей уверен, что его родной Бердянск обязательно будет освобожден от российских оккупантов.

"Не мы к ним пришли, мы у россиян ничего не просили. Не мы их в пять утра разбудили ракетными обстрелами. В современном мире так не должно быть, но если враг пришел к нам с оружием, оружием мы его и выведем", - добавил он.

Военный Андрей (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Ранее мы сообщали, что украинские морпехи тренируются уничтожать врага на БТР Kirpi.

Также мы писали, что СБУ дронами уничтожила российские БМП и БТР. Сообщается, что россияне убегали с позиций, но погибли.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВСУБТР