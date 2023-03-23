Наехали на мину, но остались живы: военный ВСУ назвал преимущества американского бронетранспортера

Преимущества техники

Механик-водитель бронетранспортера М113А3 Андрей рассказывает, что доволен американской техникой из-за ее быстроты и легкости в управлении. Главным преимуществом является броня, позволяющая сохранить жизнь.

"Был случай, когда наехали на противотанковую мину, экипаж, конечно, контузило, но все остались в живых. Передний каток оторвало, впоследствии смогли ее оттащить, отремонтировали, и сейчас она снова в строю", - рассказал Андрей.

Бронетранспортер М113А3 (nevsepic.com.ua)

Бронетранспортер М113А3 (armyinform.com.ua)

Как учитель решил стать военным

По словам военного, полномасштабная война заскочила его дома в Бердянске Запорожской области. Сейчас родной город воина временно оккупирован.

"В апреле прошлого года я смог вырваться из оккупации. Первым же делом обратился в военкомат. До этого времени опыта военной службы не было. По образованию я учитель украинского языка, литературы и истории, но потому, что я долго работал дальнобойщиком и имею большой опыт работы с техникой - взяли механиком-водителем", - рассказал защитник.

Также Андрей уверен, что его родной Бердянск обязательно будет освобожден от российских оккупантов.

"Не мы к ним пришли, мы у россиян ничего не просили. Не мы их в пять утра разбудили ракетными обстрелами. В современном мире так не должно быть, но если враг пришел к нам с оружием, оружием мы его и выведем", - добавил он.

Военный Андрей (facebook.com/navy.mil.gov.ua)