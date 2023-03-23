Наїхали на міну, але залишились живі: військовий ЗСУ назвав переваги американського бронетранспортера

Переваги техніки

Механік-водій бронетранспортера М113А3 Андрій розповідає, що задоволений американською технікою через її швидкість та легкість в управлінні. Головною перевагою є броня, яка дозволяє зберегти життя.

"Був випадок, коли наїхали на протитанкову міну, екіпаж, звичайно, контузило, але всі залишились живі. Передній каток відірвало, згодом змогли її відтягнути, відремонтували, і зараз вона знову у строю", - розповів Андрій.

Бронетранспортер М113А3 (nevsepic.com.ua)

Бронетранспортер М113А3 (armyinform.com.ua)

Як вчитель вирішив стати військовим

За словами військового, повномасштабна війна заскочила його вдома, у Бердянську Запорізької області. Зараз рідне місто воїна тимчасово окуповане.

"У квітні минулого року я зміг вирватися з окупації. Першим же ділом звернувся до військкомату. До цього часу досвіду військової служби не було. За освітою я вчитель української мови, літератури та історії, але через те, що я тривалий час працював далекобійником і маю великий досвід роботи із технікою - взяли механіком-водієм", - розповів захисник.

Також Андрій впевнений, що його рідний Бердянськ обов'язково буде звільнено від російських окупантів.

"Не ми до них прийшли, ми у росіян нічого не просили. Не ми їх о п’ятій ранку розбудили ракетними обстрілами. У сучасному світі так не має бути, але якщо ворог прийшов до нас зі зброєю, зброєю ми його і випровадимо", - додав він.

Військовий Андрій (facebook.com/navy.mil.gov.ua)