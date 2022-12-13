Худшие ошибки, которые женщины допускают в постели

Занятие любовью требует определенных навыков, имеет ряд нюансов, не учитывая которые, можно превратить это действо в сплошной фейл.
В статье Styler ниже мы поговорим о грубых ошибках, которые могут допускать в постели женщины.
Незначительная небритость интимных зон или ног конечно, не критична. Но кусты везде – на любителя. Если ваш партнер не принадлежит к таким ценителям, эпиляция должна быть вашим маст хэв.
Интересно, что особое отвращение у партнера вызывают небритые подмышки, казалось бы, место, наименее задействованное во время полового акта.
Даже если вы в отношениях уже не первый год, следите, чтобы от вас хорошо пахло и вовремя выбрасывайте старенькие трусики и лифчики, из которых выпадают "дужки"
Такие нюансы, может, и не сразу, но со временем охладят вашего партнера.
Если у мужчин спросить, что они под этим подразумевают, то можно услышать примерно такой ответ: "Это когда девушка лежит и ждет, пока он сделает все сам".
Конечно, слишком активная партнерша актуальна только в фильмах для взрослых. А в реальной жизни вы можете выглядеть, как собачка, долго не видевшая хозяина и проявляющая лишние эмоции.
Чтобы не снискать славу "бревна" или не испугать активностью, слушайте свои ощущения и отвечайте партнеру: поцелуями, реагируйте на ласки и будьте в процессе, а не ждите, пока это все закончится.
Да, бывает, что мужчина быстрый, или быстрее, чем вы ожидали. Но задавать вопрос "И это все?" – это вообще фейл. Лучше скажите, мол,"Ох ты и горяч", "Вижу, я тебя очень завожу".
А дальше дайте ему время на то, чтобы восстановиться и можно продолжать. Как правило, следующий заход будет дольше и мужчина реабилитируется за "спешку".
Ох, женщины, даже если процесс затянулся и вы уже успели получить свое удовольствие, никогда не говорите такого вслух или не показывайте, что вам надоело.
Если это действительно так, попросите паузу, скажите, что немного устали и продолжите после небольшого перерыва. Но не говорите никогда фразу: "Ты еще там долго?" Это обидит вашего партнера.
Это уже настоящий нож под ребро. Если вам надоели отношения и вы хотите разойтись, такая фраза может стать секретным оружием, после которого мужчины не возвращаются.
Если вас не устраивает качество секса с вашим партнером, стоит корректно об этом поговорить, а желательно показать – как именно вы любите, когда вам делают приятно.
Поверьте, мужчина с удовольствием войдет в роль ученика, исследующего ваше тело.
Раньше мы писали о самых грубых ошибках, которые во время секса допускают мужчины.
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