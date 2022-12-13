Худшие ошибки, которые женщины допускают в постели

Волосы, волосы, волосы

Незначительная небритость интимных зон или ног конечно, не критична. Но кусты везде – на любителя. Если ваш партнер не принадлежит к таким ценителям, эпиляция должна быть вашим маст хэв.

Интересно, что особое отвращение у партнера вызывают небритые подмышки, казалось бы, место, наименее задействованное во время полового акта.

Отсутствие гигиены и старое застиранное белье

Даже если вы в отношениях уже не первый год, следите, чтобы от вас хорошо пахло и вовремя выбрасывайте старенькие трусики и лифчики, из которых выпадают "дужки"

Такие нюансы, может, и не сразу, но со временем охладят вашего партнера.

То же легендарное "бревно"

Если у мужчин спросить, что они под этим подразумевают, то можно услышать примерно такой ответ: "Это когда девушка лежит и ждет, пока он сделает все сам".

Конечно, слишком активная партнерша актуальна только в фильмах для взрослых. А в реальной жизни вы можете выглядеть, как собачка, долго не видевшая хозяина и проявляющая лишние эмоции.

Чтобы не снискать славу "бревна" или не испугать активностью, слушайте свои ощущения и отвечайте партнеру: поцелуями, реагируйте на ласки и будьте в процессе, а не ждите, пока это все закончится.

"И это все?"

Да, бывает, что мужчина быстрый, или быстрее, чем вы ожидали. Но задавать вопрос "И это все?" – это вообще фейл. Лучше скажите, мол,"Ох ты и горяч", "Вижу, я тебя очень завожу".

А дальше дайте ему время на то, чтобы восстановиться и можно продолжать. Как правило, следующий заход будет дольше и мужчина реабилитируется за "спешку".

"Ты еще там долго?"

Ох, женщины, даже если процесс затянулся и вы уже успели получить свое удовольствие, никогда не говорите такого вслух или не показывайте, что вам надоело.

Если это действительно так, попросите паузу, скажите, что немного устали и продолжите после небольшого перерыва. Но не говорите никогда фразу: "Ты еще там долго?" Это обидит вашего партнера.

"А Вова делал это лучше"

Это уже настоящий нож под ребро. Если вам надоели отношения и вы хотите разойтись, такая фраза может стать секретным оружием, после которого мужчины не возвращаются.

Если вас не устраивает качество секса с вашим партнером, стоит корректно об этом поговорить, а желательно показать – как именно вы любите, когда вам делают приятно.

Поверьте, мужчина с удовольствием войдет в роль ученика, исследующего ваше тело.